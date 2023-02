5 libri da leggere per conoscere e capire la Turchia

5 libri per conoscere la Turchia, un luogo che siamo abituati ad immaginare come esotico, quasi onirico. Le notizie che ormai da qualche giorno occupano i nostri telegiornali mostrano una terra totalmente diversa da come l’avremmo immaginata, devastata dalla sofferenza e dalla forza distruttrice di un terremoto, quello dello scorso 6 febbraio, di cui ancora non si riescono a contare con certezza le decine di migliaia di vittime.

Con il nostro articolo vogliamo portarvi proprio in un magnifico paese come la Turchia, per scoprirlo attraverso gli occhi degli scrittori che l’hanno messo al centro del loro racconto, consigliandovi 5 splendidi libri ambientati in Turchia.

5 libri che vi faranno innamorare della Turchia

“Il mio nome è rosso” di Orhan Pamuk

Fra i libri che raccontano la Turchia spicca sicuramente il capolavoro di Orhan Pamuk, “Il mio nome è rosso”.

Istanbul, Turchia, 1591. In una città scossa da antiche inquietudini e nuovissime tentazioni, tra i miniaturisti del Sultano si nasconde un feroce assassino. Per smascherarlo, Nero è disposto a tutto, anche a rischiare la vita. Perché se fallisce, per lui non ci sarà futuro con la bella Seküre, non ci sarà l’amore che ha sognato per dodici anni.

Libro corale, ricco di passione e di suspense, questo straordinario romanzo di Orhan Pamuk restituisce la ricchezza e la malinconia di un mondo al tramonto. Nel contrasto tra i due vecchi miniaturisti, Zio Effendi e Maestro Osman, Pamuk riassume una discussione che continua ancora oggi nel mondo islamico, diviso tra modernità e tradizione.

“Il palazzo delle pulci” di Elif Shafak

Ecco un altro dei bellissimi libri ambientati ad Istanbul che vi suggeriamo oggi. Elif Shafak, che prima de “Il palazzo delle pulci” ha scritto il suo capolavoro “La bastarda di Istanbul”, racconta la Turchia della modernità attraverso storie e personaggi che vi rimarranno impressi nel cuore, e con uno stile che hanno reso l’autrice una delle voci più originali della letteratura contemporanea.

Un professore universitario che si divide tra la passione per le donne e quella per Kierkegaard, la misteriosa Amante Blu, la stramba Igiene Tijen con la figlioletta Su, la vecchia Madama Zietta: sono gli stravaganti inquilini di Palazzo Bonbon, un edificio signorile ormai fatiscente nel cuore di Istanbul.

Costruito a metà degli anni Sessanta da un ricco emigrato russo per la moglie pazza, è diventato un condominio, infestato dagli insetti e appestato da un odore terribile di cui non si conosce l’origine. Un eccentrico palcoscenico per le intricate vicende e le ossessioni dei protagonisti del Palazzo delle pulci, che intrecciano i loro destini sullo sfondo di una inquieta e vitale Istanbul, sospesa tra modernità e tradizione.

Dopo lo straordinario successo della Bastarda di Istanbul, Elif Shafak ci regala un memorabile affresco della città sul Bosforo, da cui emergono i mille volti di una terra dal fascino senza fine.

“La casa sul Bosforo” di Pinar Selek

E per continuare sulla scia “Istanbul e le sue mille anime”, un altro dei libri che vi consigliamo oggi, “La casa sul Bosforo”, racconta una capitale turca onirica ed intrisa di mistero.

Una Istanbul da fiaba quella narrata da Pinar Selek attraverso i ricordi della sua infanzia e giovinezza nella “Casa sul Bosforo”. Nell’arco di vent’anni, seguiamo l’intreccio amoroso di due coppie, quella della studentessa rivoluzionaria Elif e del musicista Hasan, e quella di Sema in cerca di se stessa e di Salih l’apprendista falegname. Ma il personaggio principale è il quartiere di Yedikule, carico di storia, di tradizioni, che conserva la sua autenticità nonostante lo scorrere del tempo.

Tutti i personaggi che gravitano intorno ai quattro eroi principali sono vivi, tangibili, di tutti conosciamo l’origine, la vita quotidiana, il mestiere, le minuzie. E tuttavia è una fiaba non priva di ombre, il libro comincia con la denuncia del colpo di Stato del 1980 e descrive personaggi assetati di libertà e giustizia sociale, tentati dal terrorismo o spinti all’esilio. È una fiaba rosa dove le donne, romantiche e appassionate, prendono tutte in mano il loro destino mandando in frantumi i nostri pregiudizi.

E in ultimo è una fiaba utopista e di confine, popolata da minoranze curde, armene e greche ben visibili: la resistenza curda è attiva, la cultura armena presente, i pogrom contro i greci nel 1955 e durante la crisi di Cipro vengono evocati. Può esistere un luogo dove persone di origini diverse s’incontrano e si aiutano reciprocamente?

“L’albero dei giannizzeri” di Jason Goodwin

Il quarto dei libri che vi raccontiamo oggi è ambientato nel XIX secolo, nel bel mezzo di un complotto.

Una serie di omicidi costringe Yashim ad abbandonare le amate letture, l’adorata cucina: dovrà diventare detective. Nelle sue investigazioni Yashim frequenta ambasciate e diplomatici, si reca da gilde e corporazioni, coltiva l’ambiente dei danzatori eunuchi, gruppo di magnifici travestiti di cui fa parte un’amica informatrice che farà una brutta fine.

Le sue indagini sembrano condurre ai Giannizzeri, il potente corpo d’élite ottomano, per secoli considerata la fanteria più efficiente e feroce del mondo. Nel frattempo una serie di incendi minaccia la città, e poiché i Giannizzeri sono anche i pompieri della capitale tutto sembra preparare il loro minaccioso ritorno…

“La masseria delle allodole” di Antonia Arslan

Infine, se vi interessa scoprire di più su una pagina tragica della storia del Vicino Oriente che ha interessato i turchi e gli armeni, fra i libri che vi abbiamo suggerito oggi non potete mancare all’appuntamento con “La masseria delle allodole”, uno dei libri in cui Antonia Arslan racconta il genocidio degli armeni ispirandosi alla sua storia personale.

Il racconto della tragedia di un popolo “mite e fantasticante”, gli armeni, e la struggente nostalgia per una terra e una felicità perdute. La masseria delle allodole è la casa, sulle colline dell’Anatolia, dove nel maggio 1915, all’inizio dello sterminio degli armeni da parte dei turchi, vengono trucidati i maschi della famiglia, adulti e bambini, e da dove comincia l’odissea delle donne, trascinate fino in Siria attraverso atroci marce forzate e campi di prigionia.

In mezzo alla morte e alla disperazione, queste donne coraggiose, spinte da un inesauribile amore per la vita, riescono a tenere accesa la fiamma della speranza; e da Aleppo, tre bambine e un “maschietto-vestito-da-donna” salperanno per l’Italia…