Per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, una toccante poesia di İlhan Berk

Lo sciame sismico che è iniziato con il violento terremoto della mattina del 6 febbraio ha stroncato le vite di migliaia di uomini, donne e bambini in Turchia e Siria. Per tutti loro condividiamo "Due pesci danvanti a Istanbul", una poesia in cui İlhan Berk canta l'amore per la sua terra.

Il mondo intero osserva attonito la tragedia – l’ennesima – che ha investito il Vicino Oriente in questi giorni. Il terremoto del 6 febbraio, così come il conseguente violento sciame sismico, ha sconquassato la terra di Turchia e Siria, devastando le vite e i sogni di decine di migliaia di persone.

Per tutti loro, oggi vogliamo condividere con voi una toccante poesia in cui İlhan Berk, padre della poesia Post-moderna in Turchia, canta l’amore per le sue origini affiancando al tema della terra amata quello della donna, e paragonando la sua natura a quella di “un pesce del Bosforo”, che “percorre il mondo palmo a palmo” avendo sempre come punto fermo l’amore per i luoghi che lo hanno visto nascere.

Il terremoto che ha devastato Turchia e Siria

In “Due pesci davanti a Istanbul”, İlhan Berk omaggia la sua terra d’origine, la Turchia. Lo fa utilizzando le strutture libere e le emozionanti figure del Post-modernismo, sfruttando metafore, analogie ed anafore che regalano a questi versi un’aura di armonia che scaccia ogni pensiero negativo. L’amore per la Turchia si sprigiona dal cuore di Berk e arriva dritto fino a noi, che lo assaporiamo in tutta la sua intensità.

Leggere “Due pesci davanti a Istanbul” oggi significa rivolgere i nostri pensieri ad una terra ridente che oggi è devastata dalle ferite e dalla sofferenza. Perché il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha causato migliaia di vittime – a cui forse nessuno darà mai un volto ed un nome -, ma ha anche distrutto la felicità ed i sogni della gente che abita questi luoghi, infreddolita, priva di un rifugio sicuro, impaurita.

“Due pesci davanti a Istanbul” di İlhan Berk

“Guardate il cielo che sovrasta Istanbul

Come gradualmente s’abbassa

Le case e la gente

Vuole osservarle più da vicino Spunta il centomillesimo mattino del mondo

Alzatevi, alzatevi tutti, piante e animali

Io dico a voi che

Sono una cosa da vedere, i mattini del mondo Questo cielo che batte sulle nostre acque, gli alberi

Chissà quante domande hanno acceso anche in te

Quante notti insonni ho passato pensando a questa terra

Io stesso Una volta nel cielo passava una nuvola in corsa

Era chiarissimo, un bambino era venuto al mondo

Prima vide le nuvole sul Passaggio Hıristaki e ne gioì

Poi ci guardò e gli piacque da morire. Ti chiedi se sei venuto dalle coste del Pacifico

Se sono queste le acque più pacifiche del mondo

Perché te ne stai così in silenzio

Dici che le cose sulla terra non vanno tanto bene? Vieni, usciamo un po’ io e te,

Conoscerai mille cuori buoni, potrai aprirti

Lo sai da dove viene quest’inquietudine del mondo?

Non ci siamo stretti e conosciuti nemmeno un poco Viva ancora mille anni questo fronte di Üsküdar

Cos’erano i capelli della ragazza che mi è passata davanti

Li avesse sciolti avrebbe inebriato l’aria

Finché avrò vita, io questa riva non la lascerò Cos’è questo buio improvviso sul mare

Cos’è questa frenesia tra le platesse

Devo uscire e ripararmi in un punto più nascosto

Capisco che la pioggia cade sulla terra Sono un pesce, fratelli miei umani, nel Bosforo

Percorro il mondo palmo a palmo

Ora il Capo di Buona Speranza, ora il Grande Oceano, ora Istanbul

Il mio compito: far gioire questa terra”.

İlhan Berk

İlhan Berk è uno dei poeti turchi più celebri di tutti i tempi. Nato il 18 novembre 1918 a Magnesia – nella Turchia occidentale – ha rappresentato uno dei punti fissi della poesia turca postmoderna. Da bambino è stato testimone del terribile Incendio di Magnesia, una delle tragedie originate dalla guerra greco-turca, conosciuta anche come “Campagna greca della guerra d’indipendenza turca”, iniziata nel maggio del 1919.

Da sempre interessato alle lettere, İlhan Berk si è laureato con una tesi in letteratura francese all’Università di Ankara, ed in seguito ha esercitato la professione di insegnante, prima di diventare editorialista e traduttore. Si è soprattutto occupato di tradurre poesia, specializzandosi nelle opere di Ezra Pound ed Arthur Rimbaud. Ha dedicato tutta la sua vita alla traduzione e alla poesia. İlhan Berk è morto il 28 agosto 2008 a Bodrum.