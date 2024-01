I libri son desideri, 5 letture perfette per iniziare bene l’anno nuovo

Cosa desiderate per questo nuovo anno che si è appena inaugurato? Ecco cinque libri per cinque desideri diversi. Speriamo siano di buon augurio.

Per dare inizio all’anno nuovo con il piede giusto, vi suggeriamo 5 libri avvincenti, interessanti, ma soprattutto perfetti per riflettere su cosa vogliamo portare con noi nel corso di questo ancora misterioso 2024.

5 libri da leggere per iniziare bene l’anno nuovo

1. “Il Conte di Montecristo“, per chi desidera un riscatto

Il 2023 è stato un anno pesante? Magari vi ha portato situazioni tutt’altro che rosee, prigioni da cui non siete ancora usciti del tutto. Che si tratti di amore, amicizia o lavoro, avete bisogno di visualizzare il vostro riscatto e di rendere il 2024 l’anno giusto per un cambiamento radicale. Perché non cominciare proprio dai libri?

Il nostro consiglio non può che essere “Il Conte di Montecristo“, classico intramontabile della letteratura francese che contiene un microcosmo di storie ed emozioni tutte legate a Edmond Dantès. Perché si può essere nella situazione più buia e tragica della propria vita, ma se si comincia ad alimentare la fiammella della speranza, nulla è impossibile.

2. “Due cuori in affitto“, per chi ha fame d’amore

I libri di Felicia Kingsley sono stati una delle rivelazioni dell’anno. Sempre fra i più venduti del momento, hanno fatto innamorare lettrici e lettori italiani, anche coloro i quali non sono avvezzi al genere del romance.

Sappiamo che dopo il Cenone di Capodanno è una metafora un po’ azzardata da proporre, ma il desiderio di amare e di essere amati è così forte e così fisico che la fame rende esattamente l’idea della sua consistenza nel nostro cuore.

Per voi, che per il 2024 desiderate un pizzico di romanticismo in più, abbiamo pensato ai libri di Kingsley e, nello specifico, nel best-seller “Due cuori in affitto”. Sulla trama non vi riveliamo niente, se non che i personaggi principali sono due, Summer e Blake, profondamente diversi fra loro ma con qualcosa in comune…

3. “Sherlock Holmes“, per chi vuole fidarsi di più dell’intuito

Molte delle situazioni difficili in cui rimaniamo incastrati sarebbero facilmente risolte se dessimo più ascolto al nostro intuito. Dall’ascolto di sé e dalla propria consapevolezza deriva anche la giusta strada verso il successo.

Lo sa bene Sherlock Holmes, protagonista dei libri di Sir Arthur Conan Doyle, vero maestro del giallo che ha creato un personaggio unico, iconico, perfetto per iniziare l’anno con più fiducia in se stessi e con il proposito di essere più “intuitivi”.

4. “Per dieci minuti“, per chi vuole cambiare, e non solo il look

Inizia l’anno nuovo e, insieme ai buoni propositi, ci si produce in cambiamenti più o meno evidenti nel proprio look. Che sia il taglio di capelli, o lo stile di abbigliamento, o ancora la montatura degli occhiali, ci rendiamo conto di un cambiamento estetico che ne sottende uno molto più profondo.

Se sentite la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita, cominciate proprio dai libri. Noi vi proponiamo il delicato “Per dieci minuti” di Chiara Gamberale, un libro che risveglierà in voi la voglia di rinnovarvi e di sperimentare.

Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più. Perché, a volte, capita.

Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima.

5. “I pesci non chiudono gli occhi” di Erri De Luca

I libri da leggere per ritrovare la serenità sono molti. Già l’attività della lettura in sé porta un po’ di pace nelle nostre vite. Ci sono alcuni libri, però, che sembrano racchiudere il segreto per ritrovarsi e ritrovare il senso di una vita autentica. “I pesci non chiudono gli occhi” è un breve libro scritto da Erri de Luca.

Introspettiva, delicata ed evocativa, questa è la storia di un uomo che molti anni fa è stato un bambino spensierato di 10 anni, in vacanza in una località di mare, innamorato dei libri, con gli occhi pieni di felicità e speranza. Quante volte ricerchiamo la felicità nella grandezza e poi scopriamo che tutto ciò che ci rende felici risiede nelle piccole cose? Forse dovremmo tutti cercare l’innocenza e la semplicità dell’infanzia per essere felici, proprio come ha fatto il protagonista del libro di Erri de Luca.

© Riproduzione Riservata