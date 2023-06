Non basta una vita per leggere tutti i libri che ci sono al mondo. Purtroppo, bisogna fare delle scelte e mostrare apertura. Secondo la BBC, infatti, ci sono almeno 100 libri che bisogna assolutamente leggere almeno una volta nella vita. I libri da leggere che vi proponiamo magari possono non soddisfare tutti i gusti, ma l’approccio alla conoscenza prevede la scoperta di mondi e argomenti che possono anche non far parte delle nostre prime preferenze.

I libri da leggere che vi suggeriamo rappresentano un viaggio nella letteratura mondiale e prevedono autori di tutte le epoche. Questo articolo quindi come una vera guida dai libri da leggere nella vita, uno strumento per iniziare ad andare in libreria o in biblioteca e iniziare il proprio percorso di lettura.

I 100 libri da leggere almeno una volta nella vita

Tra i primi 10 libri da leggere, compaiono libri della letteratura classica (e non solo), decisamente molto noti che, forse, per una ragione o per l’altra, non avete ancora letto. Questa è l’occasione buona aggiornare la vostra lista dei libri da leggere.

1- ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Jane Austen

Jane Austen è una scrittrice molto amata ma tra tutti i suoi grandi romanzi, “Orgoglio e Pregiudizio”, rimane quello più apprezzato di sempre. Una scrittura semplice e una storia d’amore anti-romantica che ha conquistato tutte.

Se non l’avete ancora fatto, non sapete cosa vi siete persi. “Il Signore degli anelli” è una storia epica che è impossibile dimenticarsi. Il romanzo è molto lungo, ma chi l’ha letto, assicura che non è assolutamente pensante da leggere, anzi! Verrete trasportati in un mondo unico.

Non è un vero e proprio romanzo. Il libro, infatti, è molto breve, ma intenso. E’ stato definito il più grande capolavoro letterario di Gibran. Attraverso le parole del profeta Almustafa, il lettore sarà guidato in un percorso di riflessione su tanti argomenti, quali: la morte, la libertà, il matrimonio, la bellezza, la religione….

Un’altra saga molto conosciuta del genere fantasy. Se avete visto il film, non vale. I libri hanno tutto un altro sapore, per questo entrano al quarto posto di questa classifica. Belli da leggere, offrono anche molti spunti di riflessioni e soprattutto danno molti insegnamenti ai ragazzi.

Di questo libro-testimonianza si può dire ben poco. Va letto perché Primo Levi è riuscito a raccontare con estrema eleganza la sua esperienza all’interno del campo di concentramento di Auschwitz. “Se questo è un uomo” sarà per sempre un grande insegnamento per tutti.

Al sesto posto della classica c’è il libro dei libri. Che siate credenti oppure no, “La Bibbia” deve essere letta almeno una volta nella vita…almeno per trovare le risposte a tutte le vostre domande.

La storia d’amore più romantica e anti eroica di tutti i tempi. “Cime tempestose” ha scosso il cuore di tantissime lettrici. Considerando che è l’unico romanzo scritto da Emily Bronte è doveroso leggerlo almeno una volta nella vita…non è semplice, ma vi conquisterà.

‘1984’ è, in effetti, un terribile ed efficace atto d’accusa da parte di Orwell nei confronti della pretesa totalitaria di voler piegare la realtà e le persone ad un fine superiore, che idealmente coincideva con la felicità del popolo, ma alla fine si identificava nell’ubbidienza cieca ai partiti totalitari e ai loro leader . Scritto nel DopoGuerra ma ancora oggi molto attuale.

Forse in molti hanno un brutto ricordo di questo grande romanzo (anzi Il Romanzo per eccellenza) ricordando tempi di scuola andati. Proprio per questo, in età adulta, “I promessi sposi” va assolutamente ripreso. Non vi deluderà.

10- LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri

Anche in questo caso, dimenticatevi i brutti voti e gli interminabili pomeriggi di studio. “La divina commedia” è un romanzo superbo. Da rileggere e ri-apprezzare

Libri da leggere dal 11° al 20° posto

Tra i libri da leggere almeno una volta nella vita non potevano di certo mancare grandi classici.

11- “Piccole donne” di Louisa M Alcott

12- “Comma 22” di Joseph Heller

13- “Il nome della rosa” di Umberto Eco

14- “Il gattopardo” di Tommasi di Lampedusa

15- “Il processo” di Kakfa

16- “Le affinità elettive” di Goethe

17- “Lo Hobbit” di JRR Tolkien.

18- “Lessico Familiare” di Natalia Ginzburg

19-“Il Giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani

20- Le opere complete del grande poeta drammaturgo inglese William Shakespeare.

Libri da leggere dal 20° al 50 posto

21- Via col Vento di Margaret Mitchell

22- Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald

23- Bleak House di Charles Dickens

24- Guerra e Pace di Leo Tolstoy

25- Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams

26- Brideshead Revisited di Evelyn Waugh

27- Delitto e Castigo di Fyodor Dostoyevsky

28- Odissea di Omero

29- Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll

30- L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera

31- Anna Karenina di Leo Tolstoj

32- David Copperfield di Charles Dickens

33- Le Cronache di Narnia di CS Lewis

34- Emma di Jane Austen

35- Cuore di Edmondo de Amicis

36- La Coscienza di Zeno di Italo Svevo

37- Il Cacciatore di Aquiloni di Khaled Hosseini

38- Il Mandolino del Capitano Corelli di Louis De Berniere

39- Memorie di una Geisha di Arthur Golden

40- Winnie the Pooh di AA Milne

41- La Fattoria degli Animali di George Orwell

42- Il Codice da Vinci di Dan Brown

43- Cent’Anni di Solitudine di Gabriel Garcia Marquez

44- Il Barone Rampante di Italo Calvino

45- Gli Indifferenti di Alberto Moravia

46- Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar

47- I Malavoglia di Giovanni Verga

48- Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

49- Il Signore delle Mosche di William Golding

50- Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi

Libri da leggere dal 51° a 60° posto

51- VITA DI PI di Yann Martel

E’ il racconto di un giovane ragazzo che incredibilmente si trova naufrago in mezzo al mare. Non solo: insieme a lui ci sono un orango, una iena, una zebra e una tigre che, contro ogni logica Pi decide di ammaestrare. Vale la pena leggerlo perché è una bella storia, ricca di significato che vi farà sicuramente riflettere. Soprattutto sul finale che vi lascerà a bocca aperta.

52- IL VECCHIO E IL MARE di Hernest Hemingway

Un libro talmente conosciuto che non è nemmeno il caso di ricordarne la trama. Va letto almeno una volta nella vita perché è un bell’insegnamento: non bisogna mollare mai, nessuna difficoltà ci deve abbattere. Proprio come succede a Santiago, il protagonista.

53- DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA di Cervantes

400 anni eppure il Don Chisciotte ancora oggi riesce a conquistare molti lettori, grandi e piccini. Scritto per denunciare ‘l’abuso’ delle storie cavalleresche nella spagna del siglo de oro, il Don Chisciotte è una bella storia di un uomo che lotto tra fantasia e realtà. Da leggere a qualsiasi età.

54- I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER di J. W. Goethe

Dimenticatevi la noia scolastica associata a questo grande romanzo. “I dolori del giovane Werther”, come tutti i libri, deve essere letto nel momento giusto. Un bel libro che piace soprattutto ai romantici.

55- LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Collodi

In fondo tutte le fiabe che ci hanno accompagnato nella nostra infanzia meritano di essere tra i libri da leggere almeno una volta nella vita. Pinocchio racchiude tutta la categoria: è una bella storia che insegna molto.

56- L’OMBRA DEL VENTO di Carlos Ruiz Zafon

Quando un libro racconta la storia di libri, magari dimenticati o nascosti in biblioteche segrete, non può che non trovare il completo appoggio da parte dei booklovers. L’autore ha una scrittura semplice e lineare che fa impazzire i lettori e li tiene incollati fino all’ultima pagina. Anche se questo non è il vostro genere preferito, merita comunque la vostra attenzione.

57- SIDDHARTA di Hermann Hesse

Servono davvero poche parole per questo libro. Insegna a vivere la vita.

58- IL MONDO NUOVO di Aldous Huxley

C’è qualcosa di sublime in questo libro. Scritto nel 1932, Brave New World (questo il titolo originale che si ispira ad una frase scritta da William Shakespeare) racconta di un mondo nuovo, soppiantato dalla tecnologia e dal controllo sociale. Un libro che, nonostante l’età, è ancora molto attuale.

59- LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE di Mark Haddon

Un bellissimo libro che racconta il difficile mondo di un ragazzino affetto dalla sindrome di Asperger (una forma di autismo). Il libro è stato tradotto e diffuso in ben 20 paesi e per molto tempo è rimasto in cima alle classifiche dei libri più venduti.

60- L’AMORE AI TEMPI DEL COLERA Gabriel Garcia Marquez

Se il fatto che Marquez è vincitore del Premio Nobel per la letteratura ed è uno scrittore di fama mondiale non vi bastano come motivazioni. Allora, questo libro è da leggere almeno una volta nella vita perché racconta lo straordinario amore di un uomo per una donna che si consuma solo 57 anni dopo il loro incontro…

Libri da leggere dal 61° al 69° posto

61- UOMINI E TOPI di John Steinbeck

Va letto perché racconta la straordinaria forza dell’amore fraterno tra George Lennie che si trovano in un ranche della California a lavorare come braccianti dopo la terribili crisi del ’29.

62- Lolita – Vladimir Nabokov

63- Il Commissario Maigret – George Simenon

64- Amabili resti – Alice Sebold

65- Il Conte di Montecristo – Alexandre Dumas

66- Sulla Strada – Jack Kerouac

67- La luna e i Falò – Cesare Pavese

68- Il Diario di Bridget Jones – Helen Fielding

69- I figli della mezzanotte – Salman Rushdie

Libri da leggere dal 70° al 79° posto

70- Moby Dick – Herman Melville

71- Oliver Twist – Charles Dickens

72- Dracula – Bram Stoker

73- Tre Uomini in Barca – Jerome K. Jerome

74- Notes From A Small Island – Bill Bryson

75- Ulisse – James Joyce

76- I Buddenbroock – Thomas Mann

77- Il buio oltre la siepe – Harper Lee

78- Germinale – Emile Zola

79- La fiera delle vanità – William Makepeace Thackeray

Libri da leggere dall’80° al 89° posto

80- Possession – AS Byatt

81- A Christmas Carol – Charles Dickens

82- Il Ritratto di Dorian Gray – Oscar Wilde

83- Il Colore Viola – Alice Walker

84- Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro

85- Madame Bovary – Gustave Flaubert

86- A Fine Balance – Rohinton Mistry

87- Charlotte’s Web – EB White

88- Il Rosso e il Nero – Stendhal

89- Le Avventure di Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle

Libri da leggere dal 90° al 100° posto

90- The Faraway Tree Collection – Enid Blyton

91- Cuore di tenebra – Joseph Conrad

92- Il Piccolo Principe– Antoine De Saint-Exupery

93- The Wasp Factory – Iain Banks

94- Niente di nuovo sul fronte occidentale – Remarque

95- Un Uomo – Oriana Fallaci

96- Il Giovane Holden – Salinger

97- I Tre Moschettieri – Alexandre Dumas

98- Amleto– William Shakespeare

99- La fabbrica di cioccolato – Roald Dahl

100- I Miserabili – Victor Hugo