100 anni di Pier Paolo Pasolini, l’omaggio della Farnesina

l'omaggio a Pasolin

Una lettura multidimensionale che abbraccia la sfera poetica e quella artistica, la narrazione personale e quella collettiva, mettendo al centro uno dei più influenti protagonisti della storia del ‘900, Pier Paolo Pasolini. In occasione del centenario della sua nascita, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale omaggia l’artista attraverso iniziative e progetti diffusi in tutto il mondo: sul web dal portale italiana, che ospita il progetto video Pasolini undici#ventidue (11 luoghi della poesia e del mito di Pier Paolo Pasolini a Casarsa #11 poeti giovani in ascolto del mito e della poesia dei loro luoghi), e all’estero grazie alle mostre diffuse dagli Istituti Italiani di Cultura, a partire da La lunga strada di sabbia.

Pasolini undici#ventidue

Il primo, Pasolini undici#ventidue, consiste in una serie di undici video e relativi trailer, appositamente realizzati per la Farnesina e la sua rete diplomatica e culturale dalla Fondazione Pordenonelegge.it – che collabora per il triennio 2021- 2023 alla direzione artistica del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia – pensati per comporre una microstoria poetica dell’autore e, allo stesso tempo, offrire una panoramica di undici significative giovani voci della poesia italiana da valorizzare e promuovere.

Disponibili sul canale Vimeo di italiana con sottotitoli in italiano, inglese e francese, gli episodi seguono una struttura speculare componendosi di due parti, la prima incentrata sul giovane Pier Paolo Pasolini e la seconda dedicata agli undici giovani poeti che ci guidano alla scoperta dei luoghi che maggiormente hanno influito nella definizione della loro poetica: Beatrice Achille, Simone Burratti, Clery Celeste, Maddalena Lotter, Franca Mancinelli, Giuseppe Nava, Daniele Orso, Silvia Righi, Silvia Salvagnini, Marco Scarpa e Julian Zhara. Un contrappunto che vede quindi per ogni video due protagonisti, Pasolini e il poeta di volta in volta coinvolto, arrivando così alla cifra simbolo di 22 cui il titolo fa riferimento.

La lunga strada di sabbia

Il secondo omaggio, La lunga strada di sabbia, è invece la mostra fotografica – curata da Silvia Di Paolo e prodotta dalla Fondazione Sozzani con il patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa – che nasce come reportage realizzato nel 1959 da Pier Paolo Pasolini e da Paolo Di Paolo, pubblicato sulla rivista “Successo”. Con l’intento di raccontare l’Italia del nuovo miracolo economico attraverso le vacanze estive degli italiani, il reportage porta i due a percorrere in piena estate la costa del nostro Paese da Ventimiglia a Trieste, in un sodalizio che appare complesso: se Pasolini racconta nostalgicamente nei suoi scritti di un’Italia perduta, Di Paolo nelle sue fotografie cerca quella del futuro, e racconta della strada faticosa verso il benessere. 101 foto e materiali d’archivio permettono di ripercorrere quel viaggio che, a sua volta, toccherà diverse città nel mondo grazie a un accordo della Farnesina con la Fondazione Archivio Paolo Di Paolo e in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura. La prima tappa è in Lisbona, dove la mostra inaugurerà giovedì 24 marzo.

Mostre e iniziative per ricordare Pier Paolo Pasolini

Questi sono solo alcuni dei tanti tasselli che costituiscono il mosaico pasoliniano del Ministero degli Affari Esteri, cui si aggiunge la mostra collettiva fotografica e di video arte “Pasolini: ipotesi di raffigurazione”, curata da Marco Delogu con la collaborazione di Andrea Cortellessa e Silvia De Laude che, dopo il suo esordio all’EUR Photo Project di Roma (festival di fotografia visitabile alla Nuvola fino al 9 marzo), verrà messa a disposizione della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Allo stesso modo, nella rete degli uffici italiani all’estero circolerà anche l’esposizione “Intervista a Pasolini” di Davide Toffolo, composta da un’ampia raccolta di tavole originali tratte dall’omonimo volume a fumetti, la cui più recente edizione è in distribuzione nelle edicole italiane proprio in occasione dell’anniversario pasoliniano.

Il portale

italiana (italiana.esteri.it) è il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Nato con l’obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all’estero e aperto alla cultura nella sua accezione più ampia (musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia…), il sito raccoglie produzioni audio-video, approfondimenti, interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti sui social e una newsletter periodica su cui sono segnalate tutte le novità.