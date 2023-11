I 10 libri più venduti della settimana, il nuovo libro di Manzini si piazza primo

Quali sono stati i libri più venduti nel corso della settimana?

Questa volta, il podio è occupato da Antonio Manzini, J.K. Rowling e Paolo Cognetti. Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

Antonio Manzini si piazza al primo posto nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana con la sua nuova uscita dedicata all’amato personaggio di Rocco Schiavone.

Dopo Vecchie conoscenze e Le ossa parlano, il vicequestore Rocco Schiavone è in missione non ufficiale a migliaia di chilometri dalla sua odiata Aosta, con il vecchio amico Brizio.

Vogliono ritrovare Furio, l’altro compagno di una vita, scomparso tra Buenos Aires, Messico e Costa Rica. Furio, da parte sua, si è lanciato a rotta di collo sulle tracce di Sebastiano, il quarto del gruppo, scappato in Sud America per sfuggire ad una colpa tremenda e alla conseguente punizione.

L’antefatto è lontano nel tempo e ha squassato le vite di tutti loro.

2. “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” edizione MinaLima di J.K. Rowling

Le illustrazioni dello studio MinaLima arricchiscono l’avvincente storia di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, che in questa nuova veste si accaparra la seconda posizione in classifica fra i libri più acquistati della settimana.

3. “Giù nella valle” di Paolo Cognetti

Il terzo dei libri più venduti la scorsa settimana è un’attesa novità in casa Einaudi: “Giù nella valle”, il nuovo romanzo di Paolo Cognetti, che abbiamo imparato ad amare soprattutto con il capolavoro “Le otto montagne”.

Ci sono animali liberi, cupi e selvatici, altri che cercano una mano morbida e un rifugio. In mezzo, tra l’ombra e il sole, scorre il fiume. I due fratelli sono Luigi e Alfredo, un larice e un abete: a dividerli c’è una casa lassù in montagna, ad avvicinarli il bancone del bar. E poi Betta, che fa il bagno nel torrente e aspetta una bambina.

In questo romanzo duro e levigato come un sasso, Paolo Cognetti scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle. La sua voce canta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l’alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa. Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell’uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

4. “Le armi della luce” di Ken Follett

Si attesta al quarto posto fra i libri più venduti della scorsa settimana la nuova uscita di Ken Follett, quinto e ultimo capitolo dei libri di Kingsbridge, che si svolge tra il 1792 e il 1824, in un’epoca di grandissimi cambiamenti in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale.

Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia indimenticabile.

Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi cattivi e perversi cercano di mantenere ad ogni costo i loro privilegi in un complesso intreccio ricco di dettagli storici accuratamente documentati.

C’è un saggio al quinto posto della classifica dei 10 libri più venduti della settimana; si tratta dell’ultimo lavoro di Aldo Cazzullo, dedicato all’Impero Romano.

Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, alla portata del lettore colto ma anche di quello semplicemente curioso, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma, partendo dai personaggi e dalle storie e arrivando alle idee e ai segni. A cominciare da quello che è stato il simbolo di tutti gli imperi del mondo, da Roma all’America: l’aquila.

6. “La vita è bella, nonostante” di Sveva Casati Modignani

Alla sesta posizione fra i libri più venduti della scorsa settimana troviamo l’ultimo romanzo di Sveva Casati Modignani.

L’ultimo capitolo della serie iniziata con il romanzo “festa di famiglia”. Protagoniste le quattro amiche inseparabili, specchio delle donne di oggi, tra nuove aspirazioni e problemi dei giorni nostri. Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole sono amiche inseparabili.

Ci hanno appassionato con i loro amori tormentati e i segreti di famiglia, commosso con le loro confidenze e sorpreso con inattesi colpi di scena.

7. “Il vento conosce il mio nome” di Isabel Allende

Il settimo posto nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana va di nuovo all’ultimo romanzo di Isabel Allende, destinato a diventare l’ennesimo best-seller della scrittrice cilena.

Intrecciando passato e presente come solo Isabel Allende sa fare, “Il vento conosce il mio nome” racconta la storia di due personaggi indimenticabili, entrambi alla ricerca di una famiglia.

È una testimonianza delle scelte estreme a cui i genitori sono costretti, una lettera d’amore ai bambini che sopravvivono ai traumi più devastanti senza mai smettere di sognare.

8. “Fatti una risata” di Pera Toons

Pera Toons torna in libreria e entra di nuovo nella classifica dei libri più venduti della settimana con “Fatti una risata”.

Pera, Kenny ed Ely si ritrovano a partecipare ad un segretissimo torneo di battute: la F.U.R.I.A.. Chi riuscirà a vincere?

9. “Che cosa vi siete persi” di Gerry Scotti

Nuovo ingresso alla nona posizione della classifica dei 10 libri più venduti nel corso della settimana con un titolo che ripercorre tempi non troppo lontani dal nostro ma di cui abbiamo dimenticato molto, forse troppo.

«Che cosa vi siete persi!» ci ricorda con queste pagine Gerry Scotti, uno dei protagonisti più amati della tivù, che ci accompagna in un viaggio affascinante ed emozionante sul filo della memoria, alla ricerca di emozioni che appartengono a tutti noi e che sono ancora presenti, non solo nei nostri ricordi.

Con il garbo e l’ironia che lo contraddistinguono, il crononauta sentimentale Gerry Scotti ci fa salire sulla sua macchina del tempo e riporta alla luce oggetti e ricordi che fanno parte della vita di tutti noi e che, ancora oggi, sono in grado di regalarci un sorriso.

10. “Diario di una schiappa. Il re del rock” di Jeff Kinney

Il 17 volume della straordinaria serie “Diario di una schiappa” si piazza decimo fra i libri più venduti della settimana.

La strada verso la fama e la gloria è disseminata di sorprese mozzafiato e colpi di scena. Rodrick e la sua band, i Löded Diper, sono decisi a conquistare il successo. Il primo obiettivo è vincere la Battaglia delle Band. E Greg?

Non sa suonare, ma una band ha sempre bisogno di un tuttofare, così viene subito arruolato. Anche perché di cose da fare ce ne sono tante…

