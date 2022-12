Che alcuni libri per ragazzi siano adatti a un pubblico più ampio, ormai è una verità assodata. Serie come quelle di Harry Potter o di Hunger Games non sarebbero potute diventare dei casi editoriali così mondiali se non fossero state lette da un pubblico trasversale.

Ci sono alcuni libri che hanno il vantaggio di diventare longseller, ovvero capaci di rimanere ai primi posti nelle classifiche dei più venduti per molto tempo, anche anni. Storie capaci di emozionare e coinvolgere perché hanno la freschezza del contenuto che piace ai ragazzi e conquistare anche il pubblico più adulto.

Storie fantastiche e senza tempo e che grazie alla forza dei loro contenuti diventano film per il cinema o per la Tv. Storie intriganti e fantastiche da conquistare anche gli adulti, offrendo la possibilità di unire gli interessi di genitori e figli.

Ecco i libri per ragazzi da regalare anche agli adulti

Non potevamo non iniziare questa rassegna con I 7 libri di J.K. Rowling sul “ragazzo che è sopravvissuto” e la sua lotta contro il male. La trama di fondo è molto semplice: l’amore e l’amicizia vincono su tutto. Ma la scrittrice inglese ha saputo declinare questo tema in chiave umoristica e profonda al contempo, dando vita a un mondo fantastico e così ricco di dettagli che ogni lettore finisce per restare incantato, indipendentemente dall’età.

Una delle trilogie fantasy più sottovalutate di sempre, almeno da noi. Inizialmente, il mondo descritto da Philip Pullman non sembra troppo diverso dal nostro, ma nel proseguo della storia Lyra Bellacqua e il suo daimon affrontano avventure fantastiche e incontrano personaggi come Orsi corazzati e streghe.

Anche la storia si complica, diventando una vera e propria allegoria della Caduta. Per le tematiche trattate e i riferimenti letterari, i tre libri sono adatti a un pubblico di tutte le età. Anche perché, non è detto che i più giovani colgano tutte le sfumature e gli spunti.

L’autore è salito agli onori della cronaca con questa storia strappalacrime, che parla di due adolescenti sfortunati, malati e con problemi fisici. Ovviamente il rapporto tra loro non sarà semplice e la tragedia è dietro l’angolo, ma se riuscite ad affrontare queste 300 pagine capirete meglio il successo del libro.

264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché Juliette ha un potere terribile: se tocca una persona può ucciderla. A tenerla prigioniera è la Restaurazione, un gruppo militare che intende usarla come arma. Un giorno nella sua cella entra Adam, un soldato semplice che scopre di essere immune al suo tocco. Insieme possono fuggire e unirsi ai ribelli che si battono contro la tirannia.

Ma il confine tra Bene e Male è spesso oscuro e per Juliette non sarà facile capire di chi fidarsi, né accettare il proprio potere distruttivo per metterlo al servizio della Resistenza, e ancora meno scoprire che quasi tutte le sue certezze erano sbagliate. Il volume contiene le tre opere “Shatter me”, “Unravel me” e “Ignite me”.

Trilogia di Hunger Games, Suzanne Collins

I film hanno fatto conoscere la storia di Katniss Everdeen e mazzo mondo, ma leggere i libri conserva ancora il suo perché (fosse solo per il fatto che non dovrete aspettare altri due anni per sapere come va a finire). Per le tematiche e la crudezza di certe scene, questa trilogia sembra più adatta a un pubblico adulto che a dei ragazzini. In ogni caso, indipendentemente dall’età, non potrete evitare di restare colpiti e scioccati.

Quattro amiche e un paio di jeans la serie, Ann Brashares

Un magico paio di jeans unisce quattro ragazze, prima durante una serie di vacanze estive e poi al college. La Brashares si dimostra brava come nessun’altra a catturare l’essenza dell’amicizia femminile, inserendo però un elemento magico nella storia realistica.

Le protagoniste Lena, Tibby, Bridget e Carmen attraversano tutti i problemi e le crisi legate al periodo adolescenziale, ma alla fine l’amicizia e I jeans magici prevalgono.

The Giver, Lois Lowry

La parabola sulla libertà di scelta create dalla Lowry ci catapulta in un mondo dove non esistono cose come il colore e la vita dei ragazzi viene decisa quando hanno 11 anni. La storia è l’esplorazione di quello che la società diventerebbe e perderebbe, se il dolore e la sofferenza venissero cancellate.

I film non hanno reso pienamente giustizia al regno magico e fantastico creato dalla penna di Lewis negli anni ’50 del 1900. Le cronache di Narnia sono sette romanzi che affrontano la lotta del bene con il male, mescolando però elementi magici, mitologici e folkloristici.

Dai miri romani alle fiabe irlandesi, passando per i racconti tradizionali britannici, Lewis prende a piene mani da tutto ciò che lo circonda. E se i più piccoli potranno apprezzare i personaggi loro coetanei e i lieto fine, per gli adulti i riferimenti colti rappresentano una chiave di lettura ulteriore da non sottovalutare.

Primo capitolo della trilogia fermata da Veronica Roth. Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l’amicizia per i Pacifici, l’altruismo per gli Abneganti e l’onestà per i Candidi.

Beatrice deve scegliere a quale unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria famiglia. Prendere una decisione non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla verso l’unica strada a lei adatta, escludendo tutte le altre, si rivela inconcludente: in lei non c’è un solo tratto dominante ma addirittura tre! Beatrice è una Divergente, e il suo segreto – se reso pubblico – le costerebbe la vita.

Il gioco di Ender, Orson Scott Card

Una vera e propria miliare della fantascienza per ragazzi, e non solo. L’ultimo attacco alla Terra da parte degli alieni risale a ottant’anni fa, tuttavia la guerra non è finita. Per scongiurare la possibilità che, un giorno, la razza umana venga cancellata da una nuova e ancor più devastante invasione, sono state costruite armi sempre più potenti e ideati vari sistemi di difesa.

Inoltre, per sfruttare le straordinarie capacità di alcuni bambini, è stata creata una Scuola di Guerra, destinata a formare un’elite di geni militari. Ed è in questo luogo altamente competitivo, in cui si simulano al computer azioni belliche di ogni tipo e si elaborano tattiche e strategie di grande complessità, che viene portato Andrew ‘Ender’ Wiggin: ha soltanto sei anni e lo aspetta un addestramento feroce in un ambiente spietato, ma lui è un genio tra i geni, nato con le doti di un superbo comandante.

Ed è l’unico in grado di vincere tutte le ‘partite’ combattute nella Sala di Battaglia. Ma qual è il prezzo da pagare per essere davvero il migliore? E dove finisce il gioco e comincia la realtà?