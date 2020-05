10 libri per ragazzi per passare bene il tempo leggendo

Vi proponiamo alcuni consigli di lettura per ragazzi, bambini e adolescenti, per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei libri.

Da quando ha debuttato con il suo primo singolo Ocean Eyes sulla piattaforma SoundCloud nel 2015, la millennial californiana di origini irlandesi e scozzesi Billie Eilish Pirate Baird O’Connell è diventata una delle artiste più ascoltate in streaming al mondo, guadagnandosi le vette delle classifiche mondiali e i palchi più prestigiosi. Classe 2001, dal look senza connotazioni di genere, vegana e socialmente impegnata, scrive e canta canzoni da quando ha solo 11 anni. Si è distinta non solo per il suo sound e l’indiscutibile talento artistico, ma anche per il carisma da leader che l’ha resa un’icona transgenerazionale, capace di conquistare i coetanei e i più giovani ancora con la sua autenticità e il suo modo naturale di rompere le regole. In questo libro coloratissimo ricco di fotografie, interviste, canzoni, oltre a decine di curiosità, dai musicisti che l’hanno ispirata all’amore per l’hip-hop, alle sue canzoni preferite, scoprirete tutto quello che c’è da sapere sulla teenager più chiacchierata al mondo e uno dei prodigi globali del nuovo millennio.Età di lettura: 11 anni.

Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni – Giovanni Molaschi

Tra i libri per ragazzi in uscita uno riguarda la star del pop Tiziano Ferro e il Pallone d’Oro Megan Rapinoe, l’artista visionario Keith Haring e il creatore de La sirenetta Hans Christian Andersen… Cos’hanno in comune questi personaggi così diversi tra loro? Be’, con il loro carisma e coraggio ci hanno dimostrato che il futuro di ognuno dipende dalla valorizzazione di ciò che ci rende unici e speciali. Che ci rende noi. Solo impegnandosi al meglio delle proprie capacità, affrontando le difficoltà, è possibile realizzare i propri sogni, contribuendo a costruire un mondo più colorato e uguale per tutti. Attraverso dodici storie avvincenti di amore e di libertà, questo libro si concentra sulle azioni che hanno reso queste personalità importanti per la lotta a favore di diversità e inclusione e degli autentici esempi per le generazioni future.

Età di lettura: 11 anni.

Isolament(e)o. Il diario che non ho mai scritto – Nicole Rossi

Tra i libri per ragazzi in uscita, il diario mai scritto di Nicole Rossi, protagonista di “Pechino Express” e di “Il Collegio”. “Quella rabbia che per anni mi aveva incendiato l’anima, ora avevo imparato a usarla per riscaldare la mia vita. Mi sentivo, dopo tanti anni da Loser, una Lover completa.” Il libro di una sognatrice che non stacca mai i piedi da terra. Eclettica e versatile. Testa calda e amica sincera. Anima incontenibile..Età di lettura: 13 anni.

A un respiro da te – Katie McGarry

Una bellissima, commovente riflessione sull’amore, la famiglia e l’autoaccettazione.

Si dice che il destino sia già scritto, ma non è sempre così. Per decenni una tremenda maledizione ha perseguitato i Lachlin, facendo soffrire tutti coloro che li amavano. Succede anche a Jesse, che a diciassette anni rimane solo al mondo. Jesse ha una zazzera di capelli rossi, occhi profondissimi e un grande legame con la sua terra, la proprietà in cui è nato e vissuto per anni. Ma ha anche un enorme peso sul cuore: un vecchio litigio che l’ha allontanato da Scarlett, la sua migliore amica d’infanzia. E Scarlett ora è bella, ricca, felice, impossibile da avvicinare; Jesse può solo restare a guardarla da lontano. Anche lei però ha un segreto. La sua perfezione nasconde qualcosa di pericoloso e oscuro che nessuno, da fuori, dovrebbe mai vedere. Sembra che Jesse e Scarlett possano solo essere spettatori delle proprie vite. Eppure, saranno proprio l’amata terra di Jesse e la misteriosa perfezione di Scarlett a far incrociare nuovamente i loro sguardi. A far emergere i loro segreti. E a insegnare loro che, forse, il destino può anche essere cambiato.Età di lettura: 14 anni.

Le luci di anemone – Ylenia Bravo

Anemone è una bambina di nove anni che vive in una città molto piccola chiamata Farola. Non è particolarmente coraggiosa e non ama l’avventura. Ma il giorno in cui Farola sprofonda nel buio e la gattina Mila scompare, Anemone capisce che deve trovare dentro di sé il coraggio di affrontare la paura. Se solo ci fosse qualcuno accanto a lei a farle luce…! È così che Anemone, mentre cammina a tentoni nel buio più profondo in cerca di Mila, va a sbattere contro uno strano spilungone di nome Malamalama. Lo spilungone è un lampionaio, e il suo obiettivo è illuminare il mondo intero. Purtroppo però da quando i lampioni di Farola si sono spenti irreversibilmente, i guai sembrano non avere fine. Gli abitanti di Farola sono spaventati, i suoi colleghi dell’Ordine dei Lampionai sono infuriati. E in tutto questo… al buio stanno crescendo gli incubi. Incubi grossi, terribili e prepotenti. Ma Anemone questa volta non intende essere una ragazzina spaventata: questa volta è pronta a tutto pur di salvare la sua amata gattina e la sua città. Età di lettura: 7 anni.

Ale e rovere. Il fantastico viaggio degli alberi – Daniele Zovi

Ale è una bambina curiosa. Quando una mattina si avvia in cerca di funghi con il suo papà, non sa che la aspetta un incontro molto speciale. Quale storia racconterebbero gli alberi se potessero parlare? Forse che non sono come gli uomini se li immaginano, e che la vita del bosco ha molti incredibili segreti da svelare. Una favola delicata per scoprire e rispettare il mondo naturale a firma di un narratore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici. Età di lettura: da 6 anni.

Harold e la matita viola – Crockett Johnson

Tra i libri per ragazzi, viene pubblicato nuovamente l’albo di Crockett Johnson è un classico che i bambini di tutto il mondo conoscono e amano. Dopo decenni di assenza dagli scaffali, torna finalmente in Italia, per la prima volta in un’edizione cartonata di grande formato. Non solo: a seguire, Camelozampa pubblicherà tutti i titoli della fortunata serie, molti dei quali inediti nel nostro Paese. Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non c’è e non c’è nemmeno una strada su cui passeggiare. Harold però tiene in mano una matita viola… Harold vivrà una serie di rocambolesche avventure, in un mondo interamente creato dal segno viola della sua matita sulla pagina bianca. Un inno al potere dell’immaginazione, una storia affascinante per i lettori di ogni età e un perfetto esempio della forza narrativa del picture book. Età di lettura: da 4 anni.

Blitzcat. Se il mondo cade a pezzi – Robert Westall

Tra i libri per ragazzi, questo illustra la guerra da un punto di vista inedito, quello di un gatto che osserva il genere umano e gli orrori che ha creato. Lord Gort è una gatta nera testarda e senza paura, ma non ha mai vissuto lontano da Geoff, un ragazzo silenzioso che la guarda sempre con occhi intensi. Quando però allo scoppiare della Seconda guerra mondiale il giovane viene mandato oltre mare a combattere, la gatta è costretta a iniziare una nuova vita senza di lui. Le giornate sono lunghe. L’attesa straziante. E Lord Gort non è una felina abituata ad aspettare. Guidata da un infallibile sesto senso, la gatta decide allora di partire alla ricerca del suo compagno. Pur di ritrovarlo, è disposta a correre qualsiasi pericolo: non importa se perderà l’udito a causa dei bombardamenti o se rischierà la vita perché qualcuno è convinto che i gatti neri portino sfortuna. Il legame tra loro è più forte delle armi e della guerra, e l’unica cosa che conta è ritrovarsi. Anche a costo di attraversare un mondo che cade a pezzi. Età di lettura: da 12 anni.

Sono i monelli, bambini dai quattro anni in su che di stare fermi non ne vogliono proprio sapere. E che quando ascolano (o leggono una storia) vogliono viaggiare con la fantasia.

Raccontate da autori italiani selezionati per la loro penna fenomenale. Tante storie sempre diverse e semplici, per essere letti con mamma e papà, o come prima esperienza di lettura autonoma. Il libro comprende: Penny fa splash, di Alessandro Q. Ferrari Stregacoccosaltamannara, di Alessandro Q. Ferrari L’invasione delle carote giganti, di Davide Calì Tranquilla, di Valentina Rizzi. Età di lettura: da 5 anni.

Come tre sorelle: sostanze stupefacenti – Marta Grugnetti

Tra le nuove uscite per i libri per ragazzi questo con protagoniste tre giovani ragazze che frequentano la prima classe della scuola secondaria, in una piccola e tranquilla città. Insieme vivranno momenti intensissimi, alle prese con persone ed eventi che le avvicineranno ad un mondo triste e spietato: quello dello spaccio e del consumo delle sostanze stupefacenti. Con l’innocenza ed il coraggio tipici della loro età, affronteranno situazioni rischiose per portare alla luce la verità. Il loro ingegno e la loro forza, unite alla lealtà di un carissimo amico, le porterà a smascherare un traffico di droga, avviato all’interno del loro spazio più protetto: il parco del quartiere.Il romanzo è corredato inoltre da una ricerca finale che illustra le principali caratteristiche delle sostanze stupefacenti, da un glossario dei termini più utilizzati nel mondo della tossicodipendenza e da una serie di notizie utili ai ragazzi ed ai loro genitori per evitare di divenire “vittime” di un dramma angosciante e distruttivo. Età di lettura: da 11 anni.

