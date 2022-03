consigli di lettura

Le nostre giornate sono diventate, negli ultimi anni, incredibilmente frenetiche. Trovare del tempo per coltivare le proprie passioni e per rilassarsi è diventato difficile, quasi impossibile. In più, gli eventi epocali di cui siamo testimoni non aiutano di certo a trovare degli sprazzi di serenità: la pandemia prima e ora anche la guerra in Ucraina… Tutto concorre, tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica, a creare condizioni di forte stress e ansia.

I 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore

Ecco perché oggi vogliamo consigliarvi 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore. Scopriamoli insieme.

I 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore

“Finché il caffè è caldo”, di Toshikazu Kawaguchi

Il romanzo perfetto per chi è alla ricerca della pace interiore. In Giappone esiste un luogo magico: sembra una semplice caffetteria un po’ datata. In realtà, se vi si entra e vi si beve un caffè, non si torna più indietro. Si narra, infatti, che quando gli avventori del luogo sorseggiano un caffè -finché è caldo, però, se no non funziona! – rivivono il momento della loro vita in cui hanno preso la decisione sbagliata. Non tutti hanno la forza di entrare e provare a bere il caffè, ma chi lo fa ha l’occasione di lasciarsi alle spalle il passato per dedicarsi appieno al presente, gustandolo come si fa con un buon caffè. Un libro da leggere per riflettere sul tempo e su come non lo si debba sprecare.

“Meglio essere felici”, di Zygmunt Bauman

“Meglio essere felici” è la trascrizione del discorso che Zygmunt Bauman ha tenuto a Cagliari nel 2016, in occasione del Festival “Leggendo Metropolitano”. Attraverso le figure di Goethe, Tocqueville, Freud e altri importanti pensatori, Bauman ci guida attraverso l’analisi di concetti quali l’amore, la solitudine, il senso di comunità, il desiderio. Un libro breve, che si legge in meno di un pomeriggio, ma che conduce a riflessioni molto profonde sulla natura della felicità e dell’infelicità nell’epoca del consumismo e della globalizzazione.

“L’arte di correre”, di Haruki Murakami

Se apprezzate le opere di Haruki Murakami e praticate uno sport per esorcizzare lo stress e l’ansia di ogni giorno, “L’arte di correre” è una lettura davvero irrinunciabile. Murakami racconta, in questo saggio, di come ha cambiato la sua vita grazie alla corsa, imprimendo su carta aneddoti e personaggi che testimoniano con forza l’importanza di scaricare la negatività assorbita durante il giorno su un’attività ricreativa, per ritrovare non soltanto la pace interiore, ma anche se stessi.

“I pesci non chiudono gli occhi”, di Erri de Luca

Tra i 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore non poteva mancare “I pesci non chiudono gli occhi”, un breve libro scritto da Erri de Luca. Introspettiva, delicata ed evocativa, questa è la storia di un uomo che molti anni fa è stato un bambino spensierato di 10 anni, in vacanza in una località di mare, innamorato dei libri, con gli occhi pieni di felicità e speranza. Quante volte ricerchiamo la felicità nella grandezza e poi scopriamo che tutto ciò che ci rende felici risiede nelle piccole cose? Forse dovremmo tutti cercare l’innocenza e la semplicità dell’infanzia per essere felici, proprio come ha fatto il protagonista del libro di Erri de Luca.

“La pace dello spirito, cos’è e come conquistarla”, di Dalai Lama

In questo volume, il Dalai Lama parte dal pensiero buddhista e crea un percorso che unisce i valori occidentali e quelli orientali, per condurre il lettore a trovare il benessere e la serenità e a superare il tradizionale concetto di dolore.

“Il libro della quiete interiore – Trovare l’equilibrio in un mondo frenetico”, di Gerd Achenbach

Riflettendo su un’antologia di testi tratti dalle opere di Marco Aurelio, Plutarco, Seneca, Montaigne, Pascal, Schopenhauer e tanti altri, Gerd Achenbach ci indica il percorso da seguire per ribellarsi alla superficialità e alla frenesia del mondo e ritrovare la serenità.

Un libro che ci insegna ad essere gentili con noi stessi e con gli altri.

“Vivere momento per momento”, di Jon Kabat-Zinn

Immancabile fra i 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore, questo volume che si ispira all’ormai nota “mindfulness”, ovvero quella speciale consapevolezza di sé e del momento presente che si raggiunge grazie a particolari tecniche di meditazione derivate da quelle tipiche del buddhismo. Jon Kabat-Zinn, stimato medico e professore universitario, raccoglie in questo libro consigli, suggerimenti e tecniche di meditazione per combattere l’ansia e lo stress, corredando le sue teorie con casi di pazienti che hanno praticato la mindfulness e sono riusciti a rendere la loro vita sana e serena.

“Sette volte cadi, otto rialzati – meditazioni quotidiane per trovare la pace interiore con l’aiuto dei maestri d’Oriente”, di Marina Panatero, Genevienne Pecunia e Tea Pecunia

Questo volume edito da Bur si rivela un prezioso alleato nella lotta alla frenesia quotidiana. Le pagine di “Sette volte cadi, otto rialzati” raccolgono le parole dei grandi maestri della tradizione orientale, dal Buddha a Tsunetomo, accompagnate da splendide immagini fotografiche. Tanto le frasi, quanto le immagini, ci guidano attraverso una lenta riflessione alla ricerca della pace interiore. Un volume da sfogliare assolutamente nei momenti di caos e sconforto.

“Serenità – Piccoli suggerimenti per raggiungere l’equilibrio interiore”, di Christophe André

Quando ci si perde e non si trova più la motivazione per andare avanti, il modo più efficace per ritrovare il sentiero è ascoltare storie di altre persone che si sono perse come noi. Con questo approccio, nasce l’idea di “Serenità”, il libro in cui Christophe André raccoglie 25 storie di prove, difficoltà e crisi personali per offrire a noi che le leggiamo un insegnamento e un percorso nuovo da seguire per giungere alla serenità.

“Fare pace con se stessi – Lasciare andare il passato per tornare alla vita” di Osho

L’opera del grande maestro spirituale indiano non poteva non essere inclusa fra i 10 libri da leggere per ritrovare la pace interiore. In “Fare pace con se stessi”, Osho risponde agli interrogativi di persone che, a causa di scelte sbagliate o non compiute, hanno incontrato sulla loro strada la crisi. Questo libro può insegnarci a ritrovare la pace interiore attraverso la realizzazione di se e la ricerca del Vero.