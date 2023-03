Preside licenziata, “Il David è cultura, non è pornografia”

“Una madre pensa che il David sia pornografico. E mi rendo conto che tutti dicano: come è possibile pensarlo…”. Parla al Corriere della Sera in una lunga intervista Hope Carrasquilla, la preside licenziata dalla Tallahassee Classical School in Florida dopo la lezione di arte in cui è stato mostrato agli alunni il David di Michelangelo.

I motivi del licenziamento

La preside inizia l’intervista specificando che la “questione David” è stata una delle ragioni del licenziamento presentate da Barney Bishop, il capo del Consiglio scolastico, non l’unica. Per quanto riguarda la lezione in sé, “tre genitori avevano espresso preoccupazione quando l’insegnante aveva fatto la sua bellissima presentazione sulla storia del Rinascimento. Altri due genitori erano dispiaciuti perché la lettera che avevamo mandato l’anno scorso per notificare che, quando studiamo il Rinascimento ci sono nudi artistici, quest’anno non era stata mandata”. Solitamente, è l’insegnante che manda una lettera di notifica ai genitori. Stavolta la preside era stata coinvolta perché l’insegnante d’arte le aveva chiesto se mandare la lettera, ma la lettera non è partita.

Il David e la censura in America

Carrasquilla, prima di assumere l’incarico da manger scolastica, è stata per 27 anni insegnante proprio di storia dell’arte. Ma la Tallahassee Classical School è un istituto sovvenzionato molto conservatore e in quel contesto tutto si può complicare.

La domanda sorge spontanea: esiste una crociata contro il corpo in America? Così risponde la preside: “Mi addolora che succeda in una scuola di studi classici, dove ci prefiggiamo il bene, il vero, il bello, i temi della civiltà occidentale e dell’istruzione umanistica. In America abbiamo una società iper-sessualizzata. Ma gli studenti dovrebbero capire che non c’è niente di sbagliato nel corpo, niente di cui vergognarsi”.

Com’è cambiata l’istruzione oggi

Come è cambiata l’istruzione in America? “Galeotta” fu la pandemia, che ha consentito ai genitori con la didattica a distanza di comprendere quanto sia cambiata l’istruzione rispetto ai loro tempi. “Hanno messo in questione tutto il sistema educativo, alimentando un movimento che vuole scegliere. Io sono una sostenitrice della scelta. Ma il punto è: dove si traccia la linea? Qui un piccolo gruppo di genitori ha avuto l’orecchio del capo del Consiglio scolastico e creato un caso enorme. Ma la maggior parte vuole che i figli vedano queste immagini”.