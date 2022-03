“War”, Bruce Springsteen canta contro la guerra

canzoni contro la guerra

Ideata inizialmente per il quintetto dei Temptation nel 1969, “War” è stata ritenuta troppo politicamente schierata per la band, quindi riassegnata dalla casa discografica Motown a Edwin Starr.

“War” è divenuta celebre, però, molti anni dopo, grazie all’interpretazione di Bruce Springsteen, che ha cantato i significativi versi di questo testo in reazione alla politica estera del presidente Reagan, a metà degli anni ’80.

Scopriamo insieme il testo e il significato di questo inno contro la guerra.

War

War

What is it good for

Absolutely nothing

War

What is it good for

Absolutely nothing

War is something that I despise

For it means destruction of innocent lives

For it means tears in thousands of mothers’ eyes

When their sons go out to fight to give their lives

War

What is it good for

Absolutely nothing

Say it again

War

What is it good for

Absolutely nothing

War

It’s nothing but a heartbreaker

War

Friend only to the undertaker

War is the enemy of all mankind

The thought of war blows my mind

Handed down from generation to generation

Induction destruction

Who wants to die

War

What is it good for

Absolutely nothing

Say it again

War

What is it good for

Absolutely nothing

War has shattered many young men’s dreams

Made them disabled bitter and mean

Life is too precious to be fighting wars each day

War can’t give life it can only take it away

War

It’s nothing but a heartbreaker

War

Friend only to the undertaker

Peace love and understanding

There must be some place for these things today

They say we must fight to keep our freedom

But Lord there’s gotta be a better way

That’s better than

War

War

What is it good for

Absolutely nothing

Say it again

War

What is it good for

Absolutely nothing

Guerra – Traduzione italiana

Guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Lo ripeto, la guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente, su!

La guerra, io la disprezzo

Perché vuol dire distruzione di vite innocenti

E lacrime negli occhi delle madri

Quando i loro figli vanno a combattere, a dare la vita

Guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Lo ripeto, la guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Guerra

Non è altro che un avvenimento che spezza i cuori

Guerra

Buona solo per il becchino

La guerra è il nemico di tutta l’umanità

Il pensiero della guerra sconvolge la mia mente

Tramandata di generazione in generazione

Reclutamento, distruzione, chi vuole morire?

Guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Lo ripeto, la guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente.

Guerra

Non è altro che un avvenimento che spezza i cuori

Guerra

Buona solo per il becchino

La guerra ha frantumato i sogni di molti giovani uomini

Li ha resi disabili, amareggiati e astiosi

La vita è troppo preziosa per stare a combattere guerre ogni giorno

La guerra non può dare la vita: la può solo togliere.

Guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Lo ripeto, la guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente.

Pace, amore e consapevolezza, e tutto il resto:

oggi dobbiamo fare posto a tutto questo.

Dicono che dobbiamo lottare per rimanere liberi,

Ma Signore, ci deve essere per forza un altro modo che sia migliore di questo.

Guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente

Lo ripeto, la guerra

A cosa serve? Assolutamente a niente, su!

La guerra non è mai una buona idea

Quando Bruce Springsteen ha deciso di utilizzare “War” come inno di protesta contro l’aggressiva politica estera di Ronald Reagan, il quarantesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, non aveva probabilmente idea di quanto avrebbe reso celebre la canzone designata.

Suonata per la prima volta dal vivo in un concerto, “War” ha segnato un enorme successo per l’artista. Dal vivo, Springsteen ha inserito, prima di cominciare a cantare, un preambolo molto incisivo sul ruolo che hanno i nostri governanti nella vita di tutti gli uomini. La frase emblematica di tale discorso è quella che ricorda che “la fiducia incondizionata nei nostri governanti ci farà uccidere”.

Bruce Springsteen, solo due anni dopo l’uscita del singolo “War” è diventato fra gli artisti più celebrati e apprezzati in Europa e negli Stati Uniti. Il suo successo ha continuato a crescere, tanto che ancora oggi sono diverse le generazioni che ascoltano con piacere la sua musica.

Questa canzone segna una presa di posizione forte ed incisiva nei confronti di un atto che è ritenuto di normale amministrazione da sempre: la guerra.

Ci si interroga sulla sua utilità. Gli autori del testo e i suoi diversi interpreti non nutrono dubbi in proposito: non è buona a nulla, nessuno può veramente giovarne e, anche quando si dice che bisogna lottare per ottenere libertà e diritti, forse si potrebbe pensare a un modo migliore per farlo.

La guerra addolora, ferisce e distrugge.

Non ci sono motivi per giustificarla.

Un testo che dovrebbe farci riflettere su come ciascuno di noi possa schierarsi, nel suo piccolo, contro le ingiustizie del mondo, per resistere e renderlo un posto migliore.