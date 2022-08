“Vivere la vita” di Mannarino, un inno all’esistenza

Canzone d'Autore

Il 23 agosto, Alessandro Mannarino compie gli anni. Per l'occasione, vi proponiamo "Vivere la vita", un toccante testo che parla di ciascuno di noi e di come, cambiando noi stessi, possiamo cambiare il mondo.

Il 23 agosto, il cantautore italiano Alessandro Mannarino, noto semplicemente come “Mannarino”, compie 43 anni. Per l’occasione, vogliamo condividere con voi il testo di una sua bellissima canzone, “Vivere la vita“, che racchiude parole profonde con cui l’artista ha voluto parlare ad ognuno di noi.

“Vivere la vita” è un autentico inno all’esistenza, alla nostra forza di volontà e di adattamento, alla nostra capacità di affrontare le difficoltà e di cambiare le cose partendo da noi stessi. La canzone, uscita nel 2012, è caratterizzata da una curiosa particolarità: a cantare i profondi versi che leggeremo tra poco è un bambino, che rappresenta, in fondo, il bambino che è in ciascuno noi, che resta radicato nel nostro cuore e nella nostra coscienza anche quando cresciamo e diventiamo grandi, un po’ meno sensibili, un po’ più cinici.

Vivere la vita di Mannarino

Vivere la vita è una cosa veramente grossa

C’è tutto il mondo fra la culla e la fossa

Sei partito da un piccolo porto

Dove la sete era tanta e il fiasco era corto

E adesso vivi

Perché non avrai niente di meglio da fare

Finchè non sarai morto



La vita è la più grande ubriacatura

Mentre stai bevendo intorno a te tutto gira

E incontri un sacco di gente

Ma quando passerà non ti ricorderai più niente

Ma non avere paura, qualcun’ altro si ricorderà di te

Ma la questione è… perché?



Perché ha qualcosa che gli hai regalato

Oppure avevi un debito e non l’hai pagato?

Non c’è cosa peggiore del talento sprecato

Non c’è cosa più triste di un padre che non ha amato

Vivere la vita è come fare un grosso girotondo

C’è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo



E allora avrai paura

Perché a quella notte non eri pronto

Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe

E sarai l’uomo più forte del mondo

Lei si truccava forte per nascondere un dolore

Lui si infilava le dita in gola

Per vedere se veramente aveva un cuore



Poi quello che non aveva fatto la società l’ha fatto l’amore

Guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome

Puoi cambiare camicia se ne hai voglia

E se hai fiducia puoi cambiare scarpe



Con scarpe nuove puoi cambiare strada

E cambiando strada puoi cambiare idee

E con le idee si cambia il mondo

Ma il mondo non cambia spesso

Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso

Eccoti, sulla tua barchetta di giornale

Che sfidi le onde della radiotelevisione

Eccoti, nel tuo monolocale che scrivi una canzone

Eccoti, lungo la statale che dai un bel pugno a uno sfruttatore



Eccoti, in guerra nel deserto che stai per disertare

E adesso… eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare

E ti lamenti dei governi e della crisi generale

Posso dirti una cosa da bambino?

Esci di casa, sorridi, respira forte

Sei vivo, cretino

Signore e signori, Alessandro Mannarino.