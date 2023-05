“Vince chi molla” di Niccolò Fabi, il coraggio di lasciare andare e lasciarsi andare

"La salvezza non si controlla/ vince chi molla". Siamo abituati a lottare per vincere, a focalizzare la meta di un percorso. E se per una volta lasciassimo andare? "Vince chi molla" di Niccolò Fabi è un invito ad accettare il flusso della vita e godersi il percorso più dell'aspettativa del traguardo.

“La salvezza non si controlla”. Niccolò Fabi, che domani festeggia il suo 55esimo compleanno, ci ricorda non solo che non possiamo decidere noi come e quando salvarci, ma anche che “vince chi molla”. Si intitola così il testo – incluso nell’album “Una somma di piccole cose” – che vogliamo condividere con voi questa sera per ricordarci l’importanza del lasciare andare e del lasciarci andare.

Lasciare andare

Fra le canzoni di Niccolò Fabi più apprezzate dagli ascoltatori figura senza ombra di dubbio “Vince chi molla”, un inno al lasciare andare e a lasciarsi andare al fluire della vita:

Troppe volte, impegnati a raggiungere la meta, dimentichiamo di guardare ai piccoli passi che facciamo ogni giorno guidati dal flusso della vita. “Vince chi molla” ci ricorda che la bellezza della nostra esistenza, così come del tempo che abbiamo a disposizione su questa terra, risiede proprio nella straordinarietà del momento presente, il qui ed ora cantato dai poeti sin dalla notte dei tempi, e nel senso di fiducia con cui dovremmo lasciarci andare al mondo. Un inno alle piccole cose, come del resto tutto l’album che da questo concetto prende il titolo.

“Vince chi molla” di Niccolò Fabi

Lascio andare la mano

che mi stringe la gola

Lascio andare la fune

Che mi unisce alla riva

Il moschettone nella parete

L’orgoglio e la sete

Lascio andare le valigie

I mobili antichi

Le sentinelle armate in garitta

A ogni mia cosa trafitta Lascio andare il destino

Tutti i miei attaccamenti

I diplomi appesi in salotto

Il coltello tra i denti

Lascio andare mio padre e mia madre

E le loro paure

Quella casa nella foresta

Un umore che duri davvero

Per ogni tipo di viaggio

Meglio avere un bagaglio leggero Distendo le vene

E apro piano le mani

Cerco di non trattenere più nulla

Lascio tutto fluire

L’aria dal naso arriva ai polmoni

Le palpitazioni tornano battiti

La testa torna al suo peso normale

La salvezza non si controlla

Vince chi molla

Vince chi molla

Niccolò Fabi

Niccolò Fabi (16 maggio 1968) è un cantautore romano che proprio l’anno scorso ha festeggiato i 25 anni di attività. Ha esordito nel mondo della musica nel 1997 con “Capelli”, che vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo e segna il primo passo per la pubblicazione dell’album “Il Giardiniere”.

Da allora, Fabi ha firmato numerosi album, fra cui l’amatissimo “Novo mesto” che contiene “Costruire“, uno dei suoi più grandi successi, “Ecco” e “Una somma di piccole cose”, da cui è tratto “Vince chi molla”.