“Andare oltre” di Niccolò Fabi, un inno al cambiamento

Con “Andare oltre”, la scorsa estate Niccolò Fabi ha annunciato l’arrivo di un nuovo album, “Meno per meno“, pensato per suggellare i primi venticinque anni di carriera. “Meno per meno” è uscito proprio oggi, e contiene sei pezzi già sentiti e proposti al concerto all’Arena di Verona dello scorso 2 ottobre e quattro nuovi singoli, fra cui “Andare oltre”.

La canzone che vi proponiamo oggi ha un testo commovente, dedicato a chi è reduce dalla fine di una storia d’amore e sta lentamente provando a ricominciare, a guarire. Con la consueta semplicità, Niccolò Fabi racconta i moti dell’animo che si manifestano nella nostra quotidianità, le piccole cose che ci regalano le nostre giornate, i pensieri reconditi che celiamo agli altri per proteggere le nostre fragilità.

E poi aprirsi di notte in un letto Entrare in un corpo diverso Un sonno leggero Con un estraneo al tuo fianco

“Andare oltre” è racchiusa nel nuovo album di Niccolò Fabi, “Meno per meno”. Uscito proprio oggi, 2 dicembre 2022, e prodotto da Bmg Rights Management, quest’ultimo lavoro del cantautore romano vuole essere un modo per festeggiare i venticinque anni di carriera. “Meno per meno” contiene infatti sia dei vecchi successi di Fabi, fra cui spiccano “Costruire“, “Una mano sugli occhi” e “Ha perso la città”, ma anche delle novità, fra cui “Andare oltre”, “L’uomo che rimane al buio” e “Di aratro e di arena”, canzone con cui Niccolò Fabi ha chiuso il concerto di Verona dello scorso ottobre e che costituisce una sorta manifesto impegnato.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Niccolò Fabi ha raccontato l’origine del titolo del suo nuovo album:

«Fa riferimento a una delle prime nozioni matematiche che apprendiamo a scuola per cui meno per meno fa più, ovvero due numeri negativi moltiplicati tra loro ne danno uno positivo. Ho pensato che rappresentasse, nel corso degli anni, la musica che scrivo. Portare la gente attraverso la mia musica in un mondo malinconico, facendo sì che desse un risultato positivo.

Far sì che la gente uscisse dall’ascolto di un disco o di un concerto confortata perché si si riconosceva in quel tipo di malinconie. Come dire: una lacrima per una lacrima può fare un sorriso. Non bisogna aver paura di avere i propri momenti di difficoltà ed è proprio in quei momenti che la musica ti può venire in aiuto. E non intendo solo distraendoti col reggaeton, ma anche facendoti rivivere il motivo per cui sei triste. È come una bevanda calda che ti fa sudare e alla fine di questa grande sudata stai meglio tiri fuori le tue tossine».