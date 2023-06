“Vento d’estate” di Max Gazzè, l’inno alla leggerezza e all’allegria

Era il 1998 quando Max Gazzè e Niccolò Fabi uscivano, nei rispettivi dischi, con “Vento d’estate”. Sin dalla prima riproduzione, era evidente come si trattasse di una hit estiva diversa dalle altre, di una canzone destinata a rimanere impressa nei ricordi. La riscopriamo oggi, a venticinque anni di distanza dalla prima uscita.

Ho lasciato scappar via l’amore

l’ho incontrato dopo poche ore

è tornato senza mai un lamento

è cambiato come cambia il vento

Vento d’estate io vado al mare voi che fate

non mi aspettate forse mi perdo

Ho pensato al suono del suo nome

a come cambia in base alle persone

ho pensato a tutto in un momento

ho capito come cambia il vento

Vento d’estate io vado al mare voi che fate

non mi aspettate forse mi perdo

