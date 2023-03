“Us and them”, l’inutilità della violenza in una splendida canzone dei Pink Floyd

“Us and them” è una delle canzoni più belle di sempre. Vogliamo farvi scoprire questo capolavoro dei Pink Floyd in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita di “The dark side of the moon“, pubblicato il 1° marzo 1973, e del compleanno del cantautore e polistrumentista David Gilmour, che ha partecipato alla stesura di “Us and them”.

In sette magici minuti, “Us and them” ci mette davanti ad una triste realtà, quella della guerra e della violenza che non cessiamo di perpetrare ogni giorno.

La canzone si costruisce attorno a due fili conduttori che si snodano accompagnandosi l’un l’altro: da una parte il testo, che mette in dialogo due eserciti entrambi formati da uomini “ordinari” che si combattono senza ragione; dall’altra parte il suono intenso, emozionante e al contempo straziante del sassofono, che rende “Us and them” un’opera caratterizzata da una bellezza lacerante, unica nel suo genere.

“Us and them

And after all we’re only ordinary menMe

And you

God only knows

It’s not what we would choose to do

Forward he cried from the rear

And the front rank died

And the general sat

And the lines on the map

Moved from side to side



Black

And blue

And who knows which is which and who is who

Up

And down

And in the end it’s only round ‘n round

Haven’t you heard it’s a battle of words

The poster bearer cried

“Listen son”, said the man with the gun

There’s room for you inside

“I mean, they’re not gonna kill ya

So if you give ‘em a quick short, sharp, shock

They won’t do it again. Dig it?

I mean he get off lightly, ‘cause I would’ve given him a thrashing

I only hit him once! It was only a difference of opinion, but really

I mean good manners don’t cost nothing do they, eh?”

Down

And out

It can’t be helped that there’s a lot of it about

With, without

And who’ll deny it’s what the fighting’s all about?

Out of the way

It’s a busy day

I’ve got things on my mind

For the want of the price

Of tea and a slice

The old man died”.