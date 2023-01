Pink Floyd, le canzoni più belle della band britannica

I Pink Floyd sono una delle band che hanno scritto la storia della musica mondiale. Con i loro testi ed uno stile inconfondibile, hanno modificato per sempre il corso del rock. Il fondatore, chitarrista e leader della band, Syd Barrett, è uno dei membri più importanti dei Pink Floyd.

Syd Barrett nasceva il 6 gennaio 1946. In occasione del suo anniversario di nascita, condividiamo con voi alcuni fra i testi più significativi e noti dei Pink Floyd.

Another brick in the wall

Fra le canzoni distintive dei Pink Floyd, “Another brick in the wall” è una pietra miliare della storia della band. Con questo brano, i Pink Floyd raccontano il sistema scolastico e tutti quegli ambiti della società che rendono la vita claustrofobica, perfettamente programmata per incatenarci dietro sovrastrutture, pregiudizi, classificazioni. Questa canzone rappresenta una ribellione, una protesta allo status quo.

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave them kids alone

Hey! Teachers! Leave them kids alone!

All in all it’s just another brick in the wall

All in all you’re just another brick in the wall.

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave them kids alone

Hey! Teachers! Leave them kids alone!

All in all it’s just another brick in the wall

All in all you’re just another brick in the wall.

“Wrong! Do it again!”

“Wrong! Do it again!”

“If you don’t eat your meat, you can’t have any pudding.

How can you have any pudding if you don’t eat your meat?”

“You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!”

Un altro mattone nel muro

Non abbiamo bisogno di alcuna educazione

Non abbiamo bisogno di alcun controllo del pensiero

Nessun oscuro sarcasmo in classe

Insegnanti, lasciate stare i bambini

Ehi! Insegnanti! Lasciate stare i bambini!

Tutto sommato è solo un altro mattone nel muro.

Tutto sommato siete solo un altro mattone nel muro.

Non abbiamo bisogno di alcuna educazione

Non abbiamo bisogno di alcun controllo del pensiero

Nessun oscuro sarcasmo in classe

Insegnanti lasciate stare i bambini

Ehi! Insegnanti! Lasciate da soli i bambini!

Tutto sommato è solo un altro mattone nel muro.

Tutto sommato siete solo un altro mattone nel muro.

“Sbagliato! Fallo di nuovo!”

“Sbagliato! Fallo di nuovo!”

“Se non mangi la carne, non potrai mangiare il dolce.

Come puoi mangiare il dolce se non mangi la carne?”

“Tu! Sì, tu dietro i portabiciclette, fermo lì giovanotto!”

Comfortably numb Anche “Comfortably numb” è uno dei brani più celebri composti dai Pink Floyd. In questo dialogo, un uomo annientato dal dolore conversa con un medico che gli offre una soluzione istantanea che a prima vista sembrerebbe una manna dal cielo. Con questa canzone, i Pink Floyd raccontano lo smarrimento, il senso di straniamento che si prova quando ci sentiamo sopraffatti dalla vita e dai suoi eventi, la ricerca di senso. Hello?

Is there anybody in there?

Just nod if you can hear me.

Is there anyone at home?

Come on, now,

I hear you’re feeling down.

Well I can ease your pain

Get you on your feet again.

Relax.

I’ll need some information first.

Just the basic facts.

Can you show me where it hurts? There is no pain you are receding

A distant ship, smoke on the horizon.

You are only coming through in waves.

Your lips move but I can’t hear what you’re saying.

When I was a child I had a fever

My hands felt just like two balloons.

Now I’ve got that feeling once again

I can’t explain you would not understand

This is not how I am.

I have become comfortably numb. O.K.

Just a little pinprick.

There’ll be no more aaaaaaaaah!

But you may feel a little sick.

Can you stand up?

I do believe it’s working, good.

That’ll keep you going through the show

Come on it’s time to go. There is no pain you are receding

A distant ship, smoke on the horizon.

You are only coming through in waves.

Your lips move but I can’t hear what you’re saying.

When I was a child

I caught a fleeting glimpse

Out of the corner of my eye.

I turned to look but it was gone

I cannot put my finger on it now

The child is grown,

The dream is gone.

I have become comfortably numb.

Piacevolmente insensibile Pronto? C’è qualcuno qui?

Annuisci, se mi senti

C’è qualcuno a casa?

Vieni, ora,

Ho sentito che ti senti giù

Beh, io posso alleviare il tuo dolore

Rimetterti in piedi.

Rilassati.

Avrò bisogno di alcune informazioni prima

Solo i fatti più importanti

Puoi farmi vedere dove hai dolore? Non c’è alcun dolore, ti stai allontanando

Una nave distante, fumo all’orizzonte.

Stai solo attraversando le onde

Le tue labbra si muovono ma non riesco a sentire cosa dici.

Quando ero bambino avevo una febbre

Sentivo le mani come due palloni

Adesso ho quella sensazione ancora una volta

Non posso spiegarlo, non capiresti

Questo non sono io

Sono diventato piacevolmente insensibile. OK

Solo una piccola puntura

Non ci sarà più alcun “aaaaaaaah!”

Ma potresti sentirti un po’ nauseato

Puoi alzarti?

Io credo che funzionerà, bene.

Ti farà continuare lo spettacolo

Forza, è ora di andare. Non c’è alcun dolore, ti stai allontanando

Una nave distante, fumo all’orizzonte.

Stai solo attraversando le onde

Le tue labbra si muovono ma non riesco a sentire cosa dici.

Quando ero bambino

Ho dato un’occhiata

Con la coda dell’occhio.

Mi sono girato a guardare ma se n’era andato

Ora non riesco a spiegarmelo*

Il bambino è cresciuto

Il sogno è svanito.

Sono diventato piacevolmente insensibile.

Wish you were here

“Wish you were here” è una delle canzoni più amate dei Pink Floyd. Si tratta della ballad che i membri del gruppo rock britannico hanno dedicato propio a Syd Barrett in seguito alla sua scomparsa. Questo testo dei Pink Floyd è un capolavoro della musica mondiale, una canzone che pur essendo dedicata ad una persona in particolare, può essere letta in chiave universale come un grido di libertà, un inno alla vita nella sua autenticità, all’amore per la libertà.

So, so you think you can tell

Heaven from hell

Blue skies from pain

Can you tell a green field

From a cold steel rail?

A smile from a veil?

Do you think you can tell? Did they get you to trade

Your heroes for ghosts?

Hot ashes for trees?

Hot air for a cool breeze?

Cold comfort for change?

Did you exchange

A walk on part in the war

For a lead role in a cage? How I wish, how I wish you were here

We’re just two lost souls

Swimming in a fish bowl

Year after year

Running over the same old ground

And what have we found?

The same old fears

Wish you were here Vorrei che tu fossi qui