The Crown, Jonathan Pryce scelto per il principe Filippo

Sta per arrivare la quarta stagione di “The Crown”, la serie tv che racconta la storia della Famiglia Reale inglese e che ha fatto innamorare migliaia di spettatori in tutto il mondo. Per la quinta e la sesta stagione si prevede un cambio netto del cast, reso necessario dal salto temporale rispetto alla quarta stagione, in arrivo a fine 2020. È stato dunque scelto il nuovo attore che interpreterà il principe Filippo. Un ruolo delicato, affidato in precedenza a Matt Smith e Tobias Menzies. Nella quinta e sesta stagione invece avrà il volto di Jonathan Pryce. A confermare la notizia è “Deadline”, che sottolinea come tale trasformazione per il personaggio non avverrà prima del 2022. Un personaggio irrequieto, affidato a uno dei grandi attori di Hollywood, amato dal pubblico grazie a “Game of Thrones”.

Quando

Le riprese della quarta stagione di “The Crown” sono ormai terminate. Le nuove puntate della serie, con Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II, dovrebbero dunque giungere su Netflix, come previsto, entro la fine del 2020. Annunciate quinta e sesta stagione, che andranno a concludere il racconto della famiglia reale inglese. Al fianco di Jonathan Pryce vi sarà Imelda Staunton, che sostituirà Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II. Cambio d’interprete anche per la principessa Margaret, con l’addio a Helena Bonham Carter e il benvenuto a Lesley Manville.

Il cast

Tobias Menzier: principe Filippo

Helena Bonham Carter: principessa Margaret

Gillian Anderson: Margaret Thatcher

Erin Doherty: Anne

Josh O’Connor: Carlo

Emma Corrin: Diana

© Riproduzione Riservata