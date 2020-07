The Crown, l’annuncio a sorpresa di Netflix: “Ci sarà la sesta stagione”

Con un tweet dell’account UK & Ireland, Netflix ha annunciato poco fa che The Crown avrà una sesta stagione. La quinta doveva essere quella finale e, invece no, sono previsti altri 10 episodi. Peter Morgan, showrunner della serie ha dichiarato: “Appena abbiamo cominciato a discutere delle linee narrative della stagione 5, è diventato chiaro a tutti che per poter dare giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia reale dovevamo tornare alla vecchia struttura del “progetto Crown”, vale a dire sei stagioni”.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!

