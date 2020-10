“Musei”, un viaggio nei musei più prestigiosi e importanti d’Italia

Dopo il successo della prima stagione, torna su Sky Arte dal 29 ottobre alle 21.15 la serie che racconta i musei nazionali italiani. Tra grandi capolavori e storie poco conosciute, alla scoperta delle diverse identità che compongono il patrimonio artistico del nostro paese siamo entrati, tra gli altri, nel Palazzo Ducale di Urbino e nella Reggia di Caserta.

I Musei Nazionali Italiani

La serie, con la voce narrante di Lella Costa, è disponibile anche in 4K e ci mostra l’impegno di tutto il personale delle istituzioni museali non solo nel tutelare e nel conservare l’arte, ma anche nel rivolgersi ad un pubblico sempre più consapevole ed esigente. I Musei Nazionali Italiani compongono una costellazione senza pari nel resto del mondo, eppure spesso li diamo per scontati, e riteniamo di conoscerli a fondo solo per averli visitati. Eppure, dietro l’esposizione di una collezione, c’è molto da scoprire.

La serie televisiva

La nuova serie in otto puntate racconta cosa si cela dietro la facciata solo apparentemente sempre uguale di queste grandi macchine, quali sono le sfide che fronteggiano quotidianamente, i protagonisti segreti, le visioni e le professioni che permettono alle opere d’arte di arrivare ad un pubblico sempre più vasto ed esigente.

Musei in continua evoluzione

La serie, attraverso interviste a direttori e curatori, fa emergere il carattere vivo e dinamico di un mondo che non si limita a mettersi in mostra, ma che si rapporta continuamente con le realtà locali per raccontarsi al mondo, modernizzandosi ed attuando scelte sempre diverse di promozione e valorizzazione: a partire dagli approcci dei direttori, che partendo da una personale visione conducono i musei nel futuro.

Musei è una produzione Sky Original realizzata da 3D Produzioni per Sky Arte, con la regia di Giovanni Piscaglia. I musei sono stati selezionati in collaborazione con la Direzione Generale Musei – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

In onda tutti i giovedì dal 29 ottobre alle 21.15, è disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now TV.

