De Filippi, Ferilli e Mannoia per un evento contro la violenza sulle donne

L’annuncio arriva in occasione del lancio dei palinsesti Rai per la stagione 2020-2021. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia condurranno un evento speciale su Rai. Il direttore Coletta: “Ho pensato che fosse necessario che la prima rete festeggiasse con tutto il mondo attraverso musica, parole e lo sguardo femminile in un incrocio di generi unico”.

L’evento contro la violenza sulle donne

Le parole del direttore

Ad illustrare le caratteristiche dell’evento è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Tengo però moltissimo a un evento che segnerà il prossimo autunno perché Rai1 diventi propagatore di messaggi potenti. Il 25 novembre che è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne ho pensato che fosse necessario che la prima rete festeggiasse con tutto il mondo attraverso musica, parole e lo sguardo femminile in un incrocio di generi unico. Tre donne che sensibilizzeranno questa battaglia: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia”.

