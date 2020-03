Arriva Netflix Party per guardare e commentare i film con i tuoi amici

Non è facile, in questi giorni, trovare il modo di impiegare il tempo a casa. Inizia a mancarci la nostra quotidianità e le serata con gli amici. Per questo motivo, noi vi suggeriamo di provare Netflix Party, una nuova funzione di Netflix che vi permetterà di guardare e commentare film e serie insieme ai vostri amici, anche se distanti.

Un cineforum virtuale per stare con gli amici

Si tratta di un piccolo cineforum virtuale. La visione del contenuto è, infatti, sincronizzata con tutti gli utenti connessi e una piccola porzione dello schermo è occupata da una chat, dove è possibile commentare le scene del film o scherzare con gli amici.

Come scaricare Netflix Party

In realtà, non si tratta di una funzione ufficiale di Netflix, quanto di un’estensione del Browser Chrome. Per partecipare, bisogna dunque essere utenti ufficiali della nota piattaforma streaming: non importa se in prova, o in abbonamento. Per scaricare la funzione, spiega HDBLOG, andate dunque su Chrome Web Store e, una volta installata, comparirà un’icona identificativa con la sigla “NP” accanto alla barra del browser, in alto a destra. L’estensione si attiverà solo durante la riproduzione di un titolo Netflix, quando l’icona diverrà rossa e, passandoci sopra col puntatore, proporrà di “iniziare il party”. Cliccandoci verrà generato un link da passare ad amici e parenti per invitarli a partecipare alla sessione cineforum.

© Riproduzione Riservata