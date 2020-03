Le 5 nuove serie TV da scoprire in questi giorni di isolamento

Torna anche questo weekend l’appuntamento con le nuove serie TV da scoprire. Per fuggire dal grigiore dell’isolamento e non perdersi nella marea di titoli proposti dalle piattaforme streaming, vi consigliamo 5 nuove serie TV da guardare tutte d’un fiato.

Le nuove serie TV da scoprire

Better Call Saul

Jimmy McGill ha tutte le qualità per essere un brillante avvocato, ma non riesce a fare a meno di usare metodi ai limiti della legalità. Spin off della celebre serie Breaking Bad, ideata da Vince Gilligan e Peter Gould.

Disponibile su Netflix

Freud

Deciso a farsi un nome nella Vienna del XIX secolo, un giovane e ambizioso Sigmund Freud si allea con una medium e un ispettore per chiarire una serie di cruenti misteri.

Disponibile su Netflix

Self-made: la vita di Madam C.J. Walker

Una lavandaia afroamericana sfugge alla povertà costruendo un impero di prodotti di bellezza e diventando la prima imprenditrice milionaria. Basato su una storia vera.

Disponibile su Netflix

Hunters

Fra le nuove serie TV di Amazon Prime, Hunters racconta la lotta tra ebrei e nazisti con piglio da film di supereroi e stragi “alla Scorsese”. Ambientata nella New York di fine anni Settanta, Hunter vede come protagonista Al Pacino, nei panni di un anziano ebreo che va a caccia di nazisti.

Disponibile su Amazon Prime

The English Game

Scritta dal creatore di Downton Abbey, sbarca fra le nuove serie TV di Netflix “The English Game”. Alla fine dell’800 due giocatori di classi sociali diverse affrontano crisi personali e professionali trasformando per sempre il calcio e l’Inghilterra stessa. Disponibile su Netflix

© Riproduzione Riservata