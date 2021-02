The Stand, arriva l’ultimo episodio della serie tv riscritto da Stephen King

Arriva domenica 28 febbraio, su Starzplay, l’atteso finale di The Stand, la serie tratta dal romanzo di Stephen King L’ombra dello scorpione del 1978. Una puntata molto attesa perché diversa dal libro e scritta da King appositamente per la serie. “Ho sempre saputo che c’era un’altra cosa da dire in quel libro – ha dichiarato il maestro del brivido – un’altra scena che volevo scrivere, e alla fine l’ho fatto. E ne sono felice”.

La serie tv

Disponibile su Starzplay dal 3 gennaio, The Stand è la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato dalla peste e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell’umanità è tutto sulle fragili spalle di madre Abagail (Whoopi Goldberg), 108 anni, e di un pugno di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati da un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’Uomo Oscuro.

Il cast

Oltre a Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård, fanno parte del cast James Marsden (nel ruolo di Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Jovan Adepo (Larry Underwood), Amber Heard (Nadine Cross), Owen Teague (Harold Lauder), Henry Zaga (Nick Andros), Brad William Henke (Tom Cullen), Irene Bedard (Ray Bretner), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Eion Bailey (Weizak), Heather Graham (Rita Blakemoor), Katherine McNamara (Julie Lawry), Fiona Dourif(Ratwoman), Natalie Martinez (Dayna Jurgens), Hamish Linklater(Dr. Jim Ellis), Daniel Sunjata (Cobb) e Greg Kinnear (Glen Bateman).

The Stand

La serie è prodotta da CBS Studios. Benjamin Cavell è showrunner e produttore esecutivo insieme a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone è regista e produttore esecutivo del primo episodio e di quello finale della serie. Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee e Stephen Welke sono i produttori.

