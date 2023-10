“Scudo” di Gio Evan, una canzone poesia che racconta l’amore vero

Ci sono momenti in cui l’amore sembra essere l’unico motivo per vivere.

In effetti, tutto ciò che facciamo con trasporto, energia e benevolenza è un atto di amore nei confronti di noi stessi, o del prossimo, o del mondo. Nei versi di “Scudo“, Gio Evan ci racconta una storia d’amore vero, fatto di protezione, quotidianità e fragilità che si tramuta in forza.

Tu che mi presti il tuo cuore

Quando il mio smette di amare

Io che sto dalla tua parte

Anche quando non ti vedo

A te che la vita fa a pezzi

E continui ad essere brillante

E noi che siamo distanti

Ma la “d” ha un apostrofo

Tu che mi prendi e mi sorprendi

Timida in guancia tramonte che arrendi

Che parti per mondi lontani

E ritorni con un pensierino

Dell’autunno amo solo te

Che mi ricordi la primavera

E sentirmi libero di essere libero

Con te seduta al mio fianco

Futuro non è leggere le mani

Il futuro è saperle stringere forte

Gli occhi al barista

Ordino un posto lontano per due

Tu che ridi e meglio di me

Tu che ridi meglio degli altri

E tu che mi tratti bene

Anche quando non ci sono

Sotto le coperte con te è il mio unico scudo

Ti va di ballare con me di là in cucina?

Tu che mi dici non vale

Dire che non ce la fai

Che è meglio cadere

Che restare in piedi con chi non si è buttato mai

E il canto finisce là dove

La rosa ormai ha già brindato

E tu che mi tieni testa

Io che riprendo il fiato

Io che ho un debole forte per te

Che sei forte quando ti senti debole



Che fai questa sera?

Che fai questa vita?

Prenota un per sempre per due

Noi che non crediamo nel tempo

Ma lo troviamo per il nostro bene

E tu che se mi cerchi

Chiudi un cerchio che crea l’insieme

Non seguire le vele degli altri, amore

Che tanto vanno a Riccione

Chi non rischia la gioia ha già preso

Il rischio di essere triste

Noi che ci portiamo addosso

La stessa pelle d’oca

E noi che abbiamo in pugno

Sì ma con le mani aperte

Sotto le coperte con te è il mio unico scudo

Ti va di ballare con me di là in cucina?