Sanremo 2023, le parole più usate nei testi delle canzoni

Iniziamo con la parola più prevedibile da trovare nei testi delle canzoni: amore.

La troviamo in quasi tutti i brani, che quest’anno toccheranno diversi argomenti, dalla famiglia, ad un amore finito passando per la depressione post partum fino ad arrivare alla fluidità di genere.

Ma leggiamo, nelle canzoni di questa edizione di sanremo, dove troviamo la parola “amore”.

Tanto tanto tanto Tanto amore quello che ti ho dato Se la memoria non mi inganna

Mara Sattei – Duemilaminuti

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole