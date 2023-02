Sanremo 2023, le frasi più belle tratte dalle 28 canzoni in gara

Sta tornando in televisione il Festival di Sanremo, ormai uno degli eventi più attesi dell’anno. Abbiamo scelto le frasi, secondo noi, più belle delle canzoni in gara.

È quasi arrivata la settimana di Sanremo, una delle più commentate dell’anno, impegnativa per tantissimi professionisti, dai giornalisti ai musicisti, e sempre il fulcro di tanta musica e anche gossip. Insieme ad Amadeus, Gianni Morandi e 4 donne speciali, dal 7 all’ 11 Febbraio, su Rai 1, scopriremo le prossime Hit musicali, riscoprendo grandi nomi della storia della musica Italiana (come i Cugini di Campagna fino a Giorgia) insieme alle nuove generazioni (da Ariete fino a Lazza). Come si dice in gergo, l’hype è già altissimo, tra il Fantasanremo a Zelensky, non si fa che parlare di questo evento.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, eccoci di nuovo qui a parlare del Festival di Sanremo: 28 artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. Noi abbiamo scelto alcune frasi estrapolate dalle canzoni in gara. Aspettando, ovviamente, di ascoltarle in musica dal 7 Febbraio.

Sali (canto dell’animo) – Anna Oxa

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Mare di guai – Ariete

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Un bel viaggio – Articolo 31

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Splash – Colapesce Dimartino

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Non mi va – Colla Zio

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

L’addio – Coma Cose

E forse arriverà davvero il giorno

In cui diventerai solo un ricordo

O ce ne andremo via come uno stormo

Che con l’autunno poi farà ritorno

Due – Elodie

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

Mostro – Gianmaria

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Quando ti manca il fiato – Gianluca Grignani

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Parole dette male – Giorgia

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

Lettera 22 – Cugini di Campagna

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Cenere – Lazza

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola

Vivo – Levante

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Terzo cuore – Leo Gassman

Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Il bene nel male – Madame

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

Se poi domani – LDA

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Due vite – Marco Mengoni

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

Duemilaminuti – Mara Sattei

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Polvere – Olly

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Lasciami – Modà

Lasciami

solo un po’ di profumo e un bicchiere

con dentro un ricordo,

mettici un bacio e veleno con ghiaccio

Supereroi – Mr.Rain

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Tango – Tanani

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Egoista – Shari

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Cause perse – Sethu

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Made in Italy – Rosa Chemical

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Furore – Paola e Chiara

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Alba – Ultimo

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Stupido – Will

E poi ti chiamo subito

Ma dubito che tu voglia rispondermi

Ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me