Stasera 3 ottobre 2023 su Rai 4 alle ore 21:23 è in programma “Millennium – Quello che non uccide”, film di genere thriller del 2018, diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason. La pellicola, sequel del film del 2011 “Millennium – Uomini che odiano le donne“, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da David Lagercrantz, seguito della saga “Millennium” di Stieg Larsson.

“Millennium – Quello che non uccide”, la trama

Da qualche tempo Millennium non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a capo della celebre rivista d’inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare.

Mai come ora, avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all’immagine – e al morale – del suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un’autorità mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale, genio dell’informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito.

Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell’NSA, il servizio segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale.

Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l’elemento decisivo per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

Il romanzo da cui è tratto il film

“Quello che non uccide” (in lingua originale Det som inte dödar oss) è un romanzo poliziesco dello scrittore e giornalista svedese David Lagercrantz. Il romanzo è il quarto della serie Millennium ed è stato pubblicato undici anni dopo la prematura scomparsa dello scrittore Stieg Larsson, autore dei primi tre volumi.

La prima edizione del romanzo, in cui si ritrovano i personaggi di Lisbeth Salander, Mikael Blomkvist e di altri già presenti nella serie, è stata pubblicata nell’anno 2015 da Marsilio.

