Quali sono i 5 migliori film usciti nel 2021

I film usciti quest’anno sono frutto di un lungo periodo nero. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il cinema ha ripreso alla grande proponendo pellicole di tutti i generi. Ecco quali sono secondo noi i 5 film migliori di questo 2021.

I 5 migliori film del 2021

Madres paralelas

Scritto e diretto da Pedro Almodóvar, “Madres paralelas” racconta la storia di Janis, una fotografa madrilena prossima ai quarant’anni, incontra il fascinoso antropologo forense Arturo. I due finiscono per intrattenere una relazione, in seguito alla quale Janis rimane incinta. Arturo, sposato e con una moglie malata di cancro, chiede a Janis di abortire, ma lei decide di interrompere la loro relazione per poter tenere il bambino. In ospedale Janis divide la camera con Ana, una minorenne vittima di un torbido caso di revenge porn e con un rapporto difficile coi propri genitori alle spalle. Ana si affeziona presto a Janis e le due diventano amiche. Nello stesso giorno, Ana dà alla luce sua figlia Anita e Janis la piccola Cecilia.

Spencer

“Spencer” è un film diretto da Pablo Larraín che racconta la “ricostruzione immaginaria” della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di divorziare dal Principe Carlo. Inghilterra, 1991. Durante le vacanze di Natale con la Regina Elisabetta e il resto della Famiglia Reale a Sandringham House, nel Norfolk, Lady Diana Spencer, Principessa di Galles e moglie del Principe Carlo, decide tra dubbi e ansie di porre fine al suo matrimonio da tempo in crisi con l’erede al trono britannico. Uno dei film più intensi che rappresentano uno spaccato di vita di Lady D.

Dune

“Dune” è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert. In un distante futuro dell’umanità, esiste un pianeta chiamato Arrakis, detto “Dune”. Questo pianeta completamente sabbioso è l’unica fonte della sostanza più preziosa dell’universo, la “spezia”. L’Imperatore Shaddam Corrino IV toglie il controllo del pianeta ai crudeli Harkonnen per darlo nelle mani della nobile famiglia Atreides. Paul, figlio del Duca Leto Atreides, ha sogni ricorrenti su una ragazza Fremen che spesso hanno tratti premonitori, e quando questi figurano la morte del suo maestro di spada Duncan Idaho, Paul tenta inutilmente di avvertirlo prima che questi parta in ricognizione su Arrakis, mentre lo sostituirà Gurney Halleck.

È stata la mano di Dio

“È stata la mano di Dio” è un film diretto da Paolo Sorrentino. Napoli, anni ’80. Fabietto Schisa vive un’adolescenza spensierata in compagnia dei genitori Saverio e Maria e dei fratelli Marchino e Daniela. Gli Schisa, circondati da una pletora di parenti e amici sui generis, sono molto uniti e nutrono un grande affetto reciproco. Maria scopre che Saverio l’ha tradita con una collega di lavoro e lo caccia di casa in seguito a un furibondo litigio. Dopo essersi riappacificata, la coppia acquista una villetta a Roccaraso dove passare le vacanze insieme alla famiglia. Un giorno propongono a Fabietto di raggiungerli per un fine settimana, ma il ragazzo rifiuta poiché quella domenica si terrà la partita Napoli-Empoli con l’idolo Maradona.

Don’t look up

Diretto da Adam McKay, “Don’t look up” racconta le vicende di Kate Dibiasky, studentessa di astronomia che scopre l’esistenza di una cometa non ancora identificata. Il suo professore, Randall Mindy, calcolandone la traiettoria, si accorge che il corpo celeste colpirà in pieno la Terra in circa sei mesi e che le sue dimensioni sono tali da comportare la distruzione completa di qualsiasi forma di vita sul pianeta e ulteriori verifiche successive confermano il calcolo del professore. I due quindi, insieme al funzionario governativo Teddy Oglethorpe che si occupa proprio di eventuali pericoli di questo tipo, si recano alla Casa Bianca per cercare di evitare la catastrofe, ma la presidente degli Stati Uniti Janie Orlean non ha alcuna intenzione di occuparsene.