Oroscopo dei libri 2023 per il segno dell’Ariete

Oroscopo dei libri 2023

Tornano le previsioni degli astri in vista del nuovo anno. Ecco cosa accadrà per i nati sotto il segno dell'ariete e i consigli di lettura da parte dell'astrologa Loredana Galiano

Lo sappiamo benissimo, quando il nuovo anno è alle porte, tutti e tutte noi non vediamo l’ora di leggere e scoprire il nostro oroscopo. Che sia sull’amore, sul lavoro, sulla famiglia o la salute, indagare sul nostro possibile futuro è sempre un grande stimolo. Ora scopriamo cosa può aspettarsi il segno dell’Ariete.

Ariete: 21/3 – 20/4: verso un anno migliore a gran velocità

Le vostre tre parole d’ordine sono:

“Decoratevi per tutto l’anno, dipingete la vostra moto, rinnovate la vostra vita”.

L’oroscopo sul fronte affettivo e sentimentale

Sarà un anno intenso e stimolante, dove l’innamoramento non importa di chi o di cosa vi vedrà protagonisti di grandi passioni e di infiniti desideri. Venere sarà il pianeta che vi terrà compagnia per lungo tempo e dominerà la vostra anima e la vostra mente, appagherà i vostri sensi, mentre il vostro corpo riceverà ampie e gratificanti soddisfazioni. Il vostro sarà un cielo tutto fuoco, passione ed emozioni vi spingeranno a sognare in grande, saprete essere seduttivi, accattivanti, e spontanei. Sia che siate single o in coppia, vivrete la storia di un grande amore, la follia di una notte, i flirt più erotici, trasgressioni oltre i limiti. Attirate sguardi di fuoco e di passione e nessuno vi saprà resistere. Ci saranno incontri importanti e incontri di un momento, risanerete vecchi rapporti e farete pace con chiunque. Complimenti, questo oroscopo sembra portarvi sfide interessanti!

Sul fronte professionale

Potrete godere di un successo gratificante nel vostro ufficio, nella vostra azienda e nella vostra postazione di comando. Affermerete le vostre idee e i vostri progetti con grande decisione. Lavorerete duro con pazienza e costanza. Otterrete gratificazione e prestigio, nuove promozioni e premi per l’acquisizione di nuovi contratti. Giove sarà il vostro alleato per far arricchire le vostre finanze e il vostro conto in banca. Nuove entrate di denaro favoriranno nuovi investimenti. Un nuovo ottimismo caratterizzerà la vostra voglia di ampliare il fatturato e di devolvere tutto in beneficienza. Sarà un anno dove raccoglierete i vostri meritati frutti. Tutto si trasformerà in positivo, all’orizzonte si profileranno grandi novità. Arrivate a fine 2023 con un trofeo in mano, fieri di voi stessi e orgogliosi del vostro lavoro, vecchio o nuovo che sia.

Il vostro portafortuna per questo oroscopo, sarà un diaspro rosso, una pietra dura che tiene a bada l’impulsività, dona coraggio ad esternare i problemi che tendente a tenervi dentro. Questa pietra vi dona equilibrio, saggezza e stabilità, aiuta soprattutto quando vi trovate in certi momenti bui per aiutarvi a ritrovare la passione e superare le delusioni, soprattutto nel lavoro e vi consenti di attingere alla vostra creatività.

Il vostro colore sarà il ROSSO, il colore della passione, del piacere puramente fisico, della forza creativa, del coraggio e dell’audacia.

Il libro consigliato per il vostro segno

L’obiettivo di questo oroscopo di libri, è quello di consigliarvi un libro perfetto per affrontare questo nuovo anno e per trovare nuovi spunti di riflessione.

Se cercate un libro passionale in grado di farvi rimanere incollati dalla prima all’ultima pagina, non potete non leggere “Follia” di Paul McGrath.

Ecco la trama:

Una grande storia di amore e morte e della perversione dell’occhio clinico che la osserva. Dall’interno di un tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra comincia a esporre il caso clinico più perturbante della sua carriera: la passione tra Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra, e Edgar Stark, artista detenuto per uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la “follia” che percorre il libro è solo nell’amour fou vissuto dai protagonisti o anche nell’occhio clinico che ce lo racconta.

Loredana Galiano