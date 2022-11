Serie tv

Novembre è arrivato, e promette novità imperdibili sul fronte delle serie tv, prodotti audiovisivi sempre più articolati, raffinati ed amati dal grande pubblico. Scopriamo insieme 5 serie tv in uscita a novembre, dalla seconda stagione di “Young Royals” a “Mercoledì”, la nuova attesissima serie diretta da Tim Burton.

Ce n’è per tutti i gusti, in effetti: le serie che usciranno già a partire dal primo giorno del prossimo mese promettono di accontentare in modo variegato le inclinazioni degli spettatori. Serie adatte a tutti, persino ai più piccoli, sit-com che strizzano l’occhio agli anni 2000, prodotti che raccontano intriganti storie realmente accadute… Insomma, quello in arrivo si prospetta un mese ricco di spunti e prodotti in grado di intrattenerci durante le lunghe serate autunnali.

Ma andiamo subito a scoprire di più sulle serie tv in uscita il prossimo mese sulle diverse piattaforme di streaming presenti in Italia.

5 serie tv da non perdere a novembre 2022

“Young Royals II”, disponibile su Netflix a partire dal 1° novembre

Fra i ritorni più attesi il prossimo mese, ricordiamo la seconda stagione di “Young Royals”, la serie svedese che racconta la vita del giovane principe Wilhelm e le sue giornate all’interno del prestigioso collegio di Hillerska, dove è stato trasferito a seguito di un’incresciosa disavventura al fine di prepararlo ad essere un buon regnante.

La seconda stagione, in uscita il 1° novembre, promette un piacevole intrattenimento, con l’erede al trono alle prese con gli impegni quotidiani ed i problemi di cuore.

“Reboot”, disponibile su Disney + a partire dal 2 novembre

Uscirà il 2 novembre su Disney + “Reboot”, una serie nata dal creatore di Modern Family, che racconta, per l’appunto, il reboot di una vecchia serie di successo. Esilarante ed irriverente, “Reboot” prende il via dalla decisione del regista di riportare in scena un prodotto televisivo, “Step Right Up”, che ha avuto enorme successo negli anni 2000. Regista, tecnici ed attori si riuniscono dopo anni per girare il remake della serie, che porterà i personaggi a fare i conti con il loro passato ed il mondo che è profondamente cambiato.

“The Crown, V stagione”, disponibile su Netflix a partire dal 9 novembre

Fra le serie tv più attese del momento troviamo anche “The Crown”, che a breve sarà disponibile su Netflix. Controversa ed assai criticata, la nuova stagione di “The Crown” racconta il nuovo decennio alle porte e le vicissitudini della famiglia reale, che sarà costretta ad affrontare la sfida più grande di sempre: dimostrare di essere ancora rilevante nella Gran Bretagna degli anni ’90, mentre tra Diana e Carlo scoppia una guerra mediatica.

“Esterno notte”, miniserie visibile su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre

Non si tratta propriamente di una serie tv, bensì di una miniserie. “Esterno notte” debutterà su Rai 1 in prima serata il prossimo 14 novembre. La serie, diretta da Marco Bellocchio, è incentrata sulla figura di Aldo Moro, attorno cui tutt’oggi circola un’aura di grande mistero. “Esterno notte” racconta infatti il rapimento di Aldo Moro ma guardando ai diversi punti di vista dei protagonisti dell’oscura vicenda.

“Mercoledì”, disponibile su Netflix a partire dal 23 novembre

Infine, vi segnaliamo un’attesissima uscita disponibile su Netflix. Si tratta di “Mercoledì”, la serie tv diretta da Tim Burton che vede al centro della trama Mercoledì, la giovane componente dell’eccentrica famiglia Addams. Adatta a ragazzi ed adulti, “Mercoledì” promette di intrattenere grazie all’intrigante carattere della giovane protagonista, impegnata nell’impresa di gestire le sue abilità psichiche e nella risoluzione dei misteri che coinvolgono i genitori.