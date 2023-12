“Your Song” di Elton John, la dichiarazione d’amore più bella

Your Song (La tua canzone) è un brano composto ed interpretato dal celebre cantautore britannico Elton John.

Una canzone che sentiamo di proporre, perché oggi c’è tanto bisogno di una bellissima storia di amore.

C’è bisogno di tornare a sognare. Troppo cinismo sembra coinvolgere rapporti e relazioni. Forse, un po’ di sano romanticismo ci aiuterebbe a vivere meglio.

Un canzone scritta a colazione da Bernie Taupin

Il testo della canzone è stato scritto da Bernie Taupin, poeta e paroliere che con Elton John ha formato una delle coppie compositive più note e prolifiche nella storia della musica moderna.

Una canzone che ha lasciato il segno nella storia della musica contemporanea. Una storia d’amore bellissima scritta da Bernie Taupin per una ragazza e che Elton John musicò.

Una bellissima dichiarazione d’amore che è diventata un successo planetario. Era la mattina del 27 ottobre 1969, Bernie Taupin stava facendo colazione e le parole iniziarono a scorrere solo come lui sapeva fare.

Abbiamo visto la scena anche nel film Rocket Man dedicato alla vita di Elton John.

Your Song (La Tua canzone) di Bernie Taupin e Elton John

E’ un po’ strana, questa sensazione che ho dentro

Non sono uno di quelli che riesce a nascondere facilmente

Non ho molto denaro, ma ragazzo se li avessi

Comprerei una grande casa dove potremmo vivere insieme

Se fossi uno scultore, ma anche in quel caso tu non potresti saperlo

o un uomo che prepara pozioni in uno spettacolo di viaggi

So che non è molto, ma è il meglio che riesco a fare

Il mio regalo è la mia canzone e questa è per te

E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone

Può darsi che sia piuttosto banale ma ormai è fatta.

Spero che non ti dispiaccia,

spero che non ti dispiaccia che abbia messo per iscritto

Come è meravigliosa la vita, ora che ci sei tu nel mio mondo.

Mi sono seduto sul tetto e ho tolto il muschio con un calcio

Beh alcuni versi mi sono proprio balenati nella mente

Ma il sole è stato davvero gentile mentre scrivevo questa canzone

sono le persone come te che continuano a tenerlo acceso

Quindi scusami se non ricordo ma è una cosa che mi succede

lo vedi, ho dimenticato se sono verdi o azzurri

comunque ciò che conta, quello che voglio davvero dire,

è che i tuoi sono gli occhi più dolci che io abbia mai visto

E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone

Può darsi che sia piuttosto banale ma ormai è fatta.

Spero che non ti dispiaccia,

spero che non ti dispiaccia che abbia messo per iscritto

Come è meravigliosa la vita, ora che ci sei tu nel mio mondo.

Spero che non ti dispiaccia,

spero che non ti dispiaccia che abbia messo per iscritto

Come è meravigliosa la vita, ora che ci sei tu nel mio mondo.

******************************

Your Song by Elton John

It’s a little bit funny, this feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money, but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, but then again, no

Or a man who makes potions in a traveling show

I know it’s not much, but it’s the best I can do

My gift is my song, and this one’s for you

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind, I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

I sat on the roof and kicked off the moss

Well, a few of the verses, well, they’ve got me quite cross

But the sun’s been quite kind while I wrote this song

It’s for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting, but these things I do

You see I’ve forgotten if they’re green or they’re blue

Anyway the thing is what I really mean

Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind, I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

I hope you don’t mind, I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

Credits

Writer(s): Elton John, Bernie Taupin

Lyrics powered by www.musixmatch.com