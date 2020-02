“Viceversa” di Francesco Gabbani a Sanremo, il difficile equilibrio dell’amore

E’ passata la mezzanotte, da circa venti minuti, quando in estremo ritardo sulla scaletta della puntata si presenta sul palco del teatro Ariston Francesco Gabbani in completo nero e calzini rossi. Il vincitore di Sanremo 2018 si siede al piano e inizia a suonare le prime note di “Viceversa”, prima di guadagnarsi il centro della scena. Questa volta non c’è alcuna scimmia ad accompagnarlo, ma il brano, come anticipato dallo stesso cantautore e polistrumentista carrarese, è sincero e autentico.

“Viceversa”

Un vero specialista dell’Ariston, una macchina da Sanremo: ecco come lo hanno definito i critici e i giornalisti che si stanno dedicando alla 70a edizione del Festival della canzone italiana. In ogni caso e con qualsiasi appellativo lo si voglia chiamare, Gabbani sembra non sbagliare un colpo, almeno sul palco più prestigioso d’Italia.