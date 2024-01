“La ballata del Cerutti”, il primo successo di Giorgio Gaber è un capolavoro d’ironia

Buon compleanno a Giorgio Gaber, che nasceva il 25 gennaio 1939 a Milano.

A questa città è dedicata “La ballata del Cerutti”, un capolavoro di ironia ritenuto il primo successo del cantautore. Scopriamola insieme.

Il primo successo di Giorgio Gaber

“La ballata del Cerutti” esce nel 1960. Il testo è opera di una collaborazione fra Giorgio Gaber e Umberto Simonetta.

La musica segue lo schema della ballata, come anticipato nel titolo. Ci si aspetterebbe, dunque, un testo coerente che, nel solco della tradizione, racconti la storia di un qualche eroe, di un personaggio importante, di cui vale la pena conoscere i trascorsi.

Invece no. Questa ballata, in apparenza tradizionale e in realtà del tutto atipica, racconta di un uomo comune che più comune non si può, già a partire dalle inflazionate generalità: si chiama Gino Cerutti, e trascorre le sue giornate al bar del quartiere dove vive, il Giambellino.

Il piglio simpatico e l’ambientazione da bar sport, così come il tono nostalgico e il racconto delle peripezie di un delinquentello annoiato qualunque, hanno subito reso “La ballata del Cerutti” un successo, tanto che sono in molti a ricordare il motivetto accattivante canticchiato da genitori e nonni.

Cosa si nasconde dietro al testo

Con “La ballata del Cerutti”, Giorgio Gaber compie un procedimento che nel corso della storia è stato adoperato da altri artisti e che denota una grande conoscenza e capacità: l’ironia.

Fare ironia, nel senso originario del termine, significa capovolgere situazioni, generi e stilemi, dicendo il contrario di ciò che si vuole affermare.

Così, nel suo brano, Gaber sminuisce il testo, affermando che avrebbe voluto scrivere una grande ballata, altisonante, nobile, al posto di quella che è venuta fuori.

Non un inno a un eroe di guerra, ma una celebrazione di un uomo mediocre che vive in altrettanta mediocrità, che passa la sua giornata al bar con gli amici e poi decide di commettere un furtarello per cui non viene nemmeno incriminato.

Eppure, noi lo amiamo lo stesso, anzi anche di più. Perché ci ricorda non solo la nostra infanzia e i bar di quartiere che non esistono quasi più come luogo di aggregazione, ma anche che la musica può essere strumento di risata e di riflessione.

“La ballata del Cerutti”, il testo

Io ho sentito molte ballate

Quella di Tom Dooley, quella di Davy Crocket

E sarebbe piaciuto anche a me

Scriverne una così Invece, invece niente, ho fatto una ballata

Per uno che sta a Milano

Al Giambellino

Il Cerutti, Cerutti Gino Il suo nome era Cerutti Gino

Ma lo chiamavan Drago

Gli amici al bar del Giambellino

Dicevan che era un mago (era un mago) Vent’anni, biondo, mai una lira

Per non passare guai

Fiutava intorno che aria tira

E non sgobbava mai Il suo nome era Cerutti Gino

Ma lo chiamavan Drago

Gli amici al bar del Giambellino

Dicevan che era un mago (era un mago) Una sera, in una strada scura

Occhio, c’e’ una lambretta

Fingendo di non aver paura

Il Cerutti monta in fretta Ma che rogna nera quella sera

Qualcuno vede e chiama

Veloce arriva la pantera

E lo vede, la madama Il suo nome era Cerutti Gino

Ma lo chiamavan Drago

Gli amici al bar del Giambellino

Dicevan che era un mago (era un mago) Ora è triste e un poco manomesso

Si trova al terzo raggio

È lì che attende il suo processo

Forse vien fuori a Maggio S’è beccato un bel tre mesi il Gino

Ma il giudice è stato buono

Gli ha fatto un lungo fervorino

È uscito col condono Il suo nome era Cerutti Gino

Ma lo chiamavan Drago

Gli amici al bar del Giambellino

Dicevan che era un mago (era un mago) È tornato al bar Cerutti Gino

E gli amici nel futuro

Quando parleran del Gino

Diranno che è un tipo duro

Giorgio Gaber

Nato a Milano il 25 gennaio 1939 e scomparso il 1° gennaio 2003, Giorgio Gaber – al secolo Giorgio Gabersick – è stato un cantautore ed attore molto influente in Italia.

I suoi testi hanno solcato la storia della musica e della cultura del nostro Paese, diventando immortali. Autocritico, ironico, attento all’attualità e al mondo che lo circondava, Gaber creava autentici capolavori: ricorderete sicuramente “La libertà” e “Io non mi sento italiano”, brani molto diversi fra loro ma accomunati da immensa genialità.

Poliedrico e creativo, l’autore della “Ballata del Cerutti” si è dedicato anche alla televisione e al teatro. La sua vera passione, tuttavia, è sempre stata la musica, a cui infatti è ritornato con dedizione nel 2001, con l’eloquente “La mia generazione ha perso”.

