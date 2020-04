“Andrà tutto bene”, la canzone di Elisa e Tommaso Paradiso

Il brano inedito “Andrà tutto bene” è stato composto in questi giorni di isolamento in diretta Instagram da Elisa e Tommaso Paradiso con i loro fan e donato per una campagna di raccolta fondi per la Protezione e Civile. Un atto di generosità in risposta all’appello che il ministro Franceschini ha rivolto agli artisti italiani. Un gesto che contribuisce a trasformare queste giornate così difficili in un momento di dialogo, di vicinanza e di impegno a favore di quanti sono in prima linea contro il Coronavirus,

La campagna Mibact

“Un ringraziamento a Elisa e Tommaso Paradiso la loro canzone è un atto di generosità nei confronti del Protezione civile” così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini nel giorno in cui è stata pubblicato il primo spot della nuova campagna del Mibact ‘andrà tutto bene’.

Gli artisti, tutte le società editoriali e discografiche e le collecting coinvolte rinunceranno ai propri proventi che saranno totalmente devoluti alla Protezione Civile rafforzando così l’iniziativa di beneficenza.

Come donare

A questi ai sommano le donazioni alla Protezione Civile che possono essere effettuate tramite bonifico, sia dall’Italia sia dall’Estero, usando le seguenti coordinate bancarie:

Donazione a favore delle attività del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE bonifico intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84Z0306905020100000066387

Causale: ANDRÀ TUTTO BENE

Andrà tutto bene, la canzone

