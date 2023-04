Mina e Blanco: "Un briciolo di allegria", la canzone che unisce le generazioni

Finalmente possiamo ascoltare la tanto attesa canzone di Mina e Blanco, annunciato poco dopo il festival di Sanremo. Si chiama “Un briciolo di allegria” e nel giro di poche ora è diventata già virale, al centro della critica, amata da più generazioni.

Una coppia che ci ha sorpreso

Blanco, dopo Sanremo, torna al centro dell’attenzione con un nuovo album da brividi, inserendo un singolo insieme al mito della musica italiana: Mina. Con delle voci in grado di incantarci, i due artisti ci hanno regalato un brano dalle sonorità che sanno unire contemporaneo e classico, da cantare a squarciagola: “Un briciolo di allegria”. La voce di Mina arriva come una spada emotiva e taglia l’aria con la sua voce inconfondibile e riesce ad avvicinarsi in maniera unica al mondo diametralmente opposto di Blanco.Perché la musica sa fare questo: unire. Unire mondi e generazioni, stili e culture. Un mix di autenticità che conferma l’importanza del talento, a prescindere dall’età e dalla provenienza. In “un briciolo di allegria” troviamo l’identità di entrambi, che raccontano un incontro d’amore speciale, di rinascita, di passione, che fa mettere in discussione i due protagonisti.

Il rapporto tra Blanco e Mina

Blanco è, indiscutibilmente, uno dei più grandi talenti della nuova generazioni di musicisti in Italia. Mina, dall’altra parte, rappresenta la nostra storia. I due, nonostante non si siano mai incontrati, sono riusciti ad unire magistralmente due modalità espressive diverse, specchio delle diverse epoche dalle quali provengono. Forse, proprio per questo “Un briciolo di allegria” sintetizza le esperienze musicali di entrambi, rimandando un brano orecchiabile da tutti e tutti. E poi, in fondo, quando si parla di amore, di incontri, di esperienze, non c’è epoca o età che tenga. Perché certi sentimenti non

Riguardo il loro incontro mai avvenuto, in un’intervista a La stampa ha detto:

«Ho realizzato l’irrealizzabile. Premetto che con Mina non ci siamo mai incontrati, non ho mai parlato con lei. Il tramite è stato Paolo Zanotti che ha contattato Massimiliano Pani e abbiamo fatto quel c’era da fare. Dico però che quando ho conosciuto i miei idoli – non farò nomi – quasi subito mi sono caduti dal piedistallo. Il non aver incontrato Mina fa sì che nella mia testa lei sia e resti super umana e va bene così».

Il testo della canzone di Blanco e Mina

In mezzo al viale giocavo a pallone

Sulla strada sterrata

Che mi ha cresciuto

Dove il Cielo è bordeaux

Immerso nel verde

Dove Dio creò

Distese e vignette

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stopicciati

Da una storia vissuta

Poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano come una matita

Scriverei una poesia

Ora parapapapapapapa

Per un briciolo di allegria

Ora parapapapapapapa

Tutte le offese che vuoi

Non serviranno se puoi parlare

Con me

Ed è difficile

Saper distinguere

L’amore dalla follia

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stopicciati

Da una storia vissuta

Poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano come una matita

Scriverei una poesia

Ora parapapapapapapa

Per un briciolo di allegria

Ora parapapapapapapa

E non invecchi mai

C’è chi vive dentro noi

E non sbiadisce mai

Come foto polaroid

Se non mi domando

Chi eravamo

Io non mi ricordo

Chi siamo

Per un briciolo di allegria

Ora papapapapapapapa

Stella Grillo