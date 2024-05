La crescita personale è un percorso lungo, che di solito si intraprende più o meno consapevolmente dopo un black out, un periodo in cui la sofferenza si è fatta strada nel nostro cuore per poi lasciare spazio a tante domande irrisolte, oltre che al desiderio di ricominciare ma in modo diverso, nuovo.

Sia che tu abbia già letto qualcosa in merito, sia che ti stia approcciando per la prima volta al tema, i libri che ti consigliamo oggi costituiranno un ottimo spunto di riflessione rispetto ai diversi ambiti che investono il mondo della crescita personale, da quello più fisico a quello più spirituale.

Ecco 5 libri da leggere che favoriscono la crescita personale

5 libri da leggere che favoriscono la crescita personale

“Ikigai. Il metodo giapponese” di Bettina Lemke

“Trovare il senso della vita per essere felici”: è questo il sottotitolo di “Ikigai”, il best seller internazionale in cui Bettina Lemke spiega e racconta ai non addetti ai lavori della filosofia giapponese che ha aiutato tantissimi a ritrovare la strada verso la crescita personale, che in questo caso passa per l’osservazione, l’accettazione e la cura delle piccole cose che compongono il nostro mondo.

Ikigai è una parola magica, così magica che non ne esiste una traduzione semplice nelle lingue occidentali. Possiamo definirlo “la ragione di esistere”, “il motore della vita”, o ancora meglio “ciò per cui vale la pena di alzarsi la mattina”.

Ognuno di noi possiede il proprio, anche se non tutti ne sono consapevoli: è la premessa fondamentale per vivere una vita sana, soddisfacente e, semplicemente, felice. Esempio ne sono gli abitanti dell’isola giapponese di Okinawa, dove il tasso di ultracentenari è tre volte superiore a quello delle quattro isole più grandi del paese: la loro consapevolezza riguardo al proprio ikigai, unita a uno stile di vita sano e rilassato, li rende una tra le popolazioni più longeve e felici del pianeta.

Ispirandosi a loro e suggerendo esercizi pratici che guidano al riconoscimento dei valori e degli obiettivi veramente importanti per ciascuno nella vita, l’autrice ci insegna a riconoscere cosa ci trasmette energia, curiosità, positività, crescita personale, fiducia in noi stessi, progettualità. In altre parole, cosa ci serve per essere felici.

“Come se tutto fosse miracolo” di Daniel Lumera

Crescita personale significa, prima di tutto, diventare consapevoli di sé stessi. Non è facile, e nemmeno privo di sofferenza. Tuttavia, è proprio la difficoltà a rendersi, spesso, motore di azione. Con questo libro vogliamo invitarti a non demordere, a guardare a ciò che stai vivendo o che hai vissuto sotto una luce diversa.

Capita a tutti prima o poi. A un certo punto della nostra esistenza accade qualcosa e iniziamo a star male. Tutte le certezze crollano, ciò che prima aveva un senso improvvisamente non lo ha più.

Secondo la millenaria tradizione orientale ogni essere umano nasce come una ciotola integra, perfettamente in grado di contenere in sé bellezza e felicità. Con il tempo, però, gli accadimenti fanno sì che nella ciotola si formino fessure più o meno profonde.

Così la bellezza, la meraviglia che l’esistenza ci riserva, viene dispersa e ci sentiamo incompleti, imperfetti, scontenti, come se la felicità ci scivolasse di mano e non riuscissimo più ad afferrarla.

La buona notizia è che esiste un cammino che ci permette di riportare la ciotola all’integrità, rendendoci di nuovo capaci di trattenere bellezza e gioia: il sentiero dei Patra. Una via semplice e delicata, fatta di presenza, cura, gentilezza. Un viaggio di scoperta per risvegliare il potere straordinario che è insito in ognuno di noi.

“Profondo come il mare, leggero come il cielo” di Gianluca Gotto

Rimaniamo in tema di spiritualità con un libro che è un ibrido fra un’autobiografia e un saggio, in cui il tema della crescita personale viene sviluppato attraverso la chiave della filosofia buddhista.

L’autore è l’ormai celebre blogger Gianluca Gotto, che racconta la sua esperienza di vita e il suo percorso verso la serenità. Perché spesso non è la felicità a determinare il successo dei nostri sogni. Ma la serenità, quello stato mentale costante che non dipende da altro se non da noi.

In “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, Gianluca Gotto condivide gli incontri, le esperienze e i tanti insegnamenti che lo hanno salvato nel momento più buio della sua vita. Un libro intimo e generoso, pieno della saggezza millenaria – ma quanto mai attuale – del Buddha e di consigli pratici per trasformare la sofferenza in un terreno fertile in cui la felicità possa mettere radici.

“Sull’amore” di Paolo Crepet

Crescita personale vuol dire anche saper gestire le relazioni con l’altro. Perciò, fra i libri che ti consigliamo, c’è questo profondo saggio di Paolo Crepet.

Nello stile semplice e narrativo che lo ha reso familiare a tanti lettori, nel tono rigoroso e sommesso del grande saggista, Paolo Crepet affronta quello che è forse il vero tabú del nostro tempo.

E ci porta per mano a scoprire che nel mondo dominato dall’ossessione dell’efficienza e della prestazione, la vera possibilità di cambiamento coincide proprio con il coraggio dei sentimenti.

Perché si fa presto a dire «amare». Ma quante sono le persone che possono dire di essere innamorate sul serio? E quante quelle capaci di andare oltre l’innamoramento, fino all’amore?

“Il coraggio di non piacere” di Ichiro Kishimi e Fumitake Goda

Capita non di rado che le nostre ansie più grandi, così come le paure, siano generate dalla volontà estrema di piacere a tutti, a tutti i costi. Solo quando ci rendiamo conto del nostro valore riusciamo a slegarci da questo desiderio poco sano e, fra l’altro, irrealizzabile.

Abbiamo scelto, come quarto tassello verso la consapevolezza e la crescita personale, un best seller mondiale che attraverso il racconto veicola un insegnamento fondamentale in tal senso.

In questo dialogo lungo cinque notti, eppure senza tempo, è racchiuso un segreto. Un segreto che riguarda tutti noi, e che ci trasformerà, se saremo aperti ad accoglierlo.

Un segreto che ci permetterà di guardare a fondo dentro noi stessi con sincerità assoluta, di liberare tutto il nostro potenziale e infine di ritrovarci, senza sforzarci di piacere per forza a tutti. Un segreto che ci condurrà all’essenza stessa della felicità.

“Il metodo alimentazione intuitiva” di Evelyn Tribole

La salute mentale e quella fisica vanno sempre di pari passo. Ci sono ambiti in cui esse si intersecano profondamente. Uno di questi casi è l’alimentazione.

Quante volte riversiamo i nostri dispiaceri e le nostre disfatte nel rapporto con il cibo? Quante volte il “cambiamento” che vorremmo apportare alla nostra vita passa per primo da un cambiamento alimentare? Crescita personale significa anche sviluppare un rapporto sano con la nostra alimentazione. Ecco perché abbiamo inserito come ultimo libro per favorire la crescita personale il best seller di Evelyn Tribole.

Dalla sua prima pubblicazione negli Stati Uniti nel 1995, “Il metodo Alimentazione intuitiva” è diventato un classico della nutrizione, aiutando migliaia di persone a fare pace con il cibo una volta per tutte. In questa nuova edizione completamente rivista e aggiornata, Evelyn Tribole ed Elyse Resch, entrambe professioniste di spicco nel campo della nutrizione e dei disturbi alimentari, illustrano i dieci principi alla base dell’Alimentazione intuitiva insegnandoci a sviluppare un atteggiamento sano nei confronti del nostro corpo e a costruire un nuovo rapporto con il cibo.

Solo imparando a riconnetterci con i segnali che l’organismo ci manda e adottando un atteggiamento gentile nei confronti dei nostri sentimenti, del nostro corpo e di noi stessi potremo fare pace con il cibo a qualsiasi età e a prescindere dal peso.

© Riproduzione Riservata