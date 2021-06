Michael Jackson, 10 cose da sapere sul re del pop

10 cose da sapere su Michael Jackson

Michael Jackson è diventata una celebrità globale nei primi anni ’80, ma la sua eredità come Re del Pop si basa su qualcosa di più. Famoso dall’età di 11 anni, è diventato una superstar a metà dei suoi 20 anni e ha continuato ad essere un fenomeno amato, anche se imperfetto, fino alla sua morte il 25 giugno 2009.

Ha vinto in totale oltre 800 premi, che lo rendono l’artista più premiato nella storia della musica. Come uno dei più importanti e popolari intrattenitori del 20° secolo, ha avuto dozzine di momenti degni di nota e che hanno segnato la sua carriera: Ecco uno sguardo a 10 dei più iconici.

L’album e il video musicale “Thriller”

L’album Thriller ha reinventato tutti gli standard del successo pop commerciale. Uscito il 30 novembre 1982, debuttò al n. 1, contenendo sette hit nella top 10 della Billboard Hot 100, tra cui “Beat It” e “Billie Jean”, così come la spettrale ma ballabile “title track”. L’album rese Jackson il primo artista a vincere otto Grammy Awards in una notte.

Thriller rimase in cima alle classifiche per 37 settimane, il che fu una novità assoluta, e anche se la sua posizione scese, tornò al n. 1 quando il suo macabro video fu pubblicato un anno dopo. La danza zombie all’unisono del video ispira ancora gruppi di massa a provare la coreografia, e l’album continua ad essere l’album più venduto al mondo con vendite stimate di almeno 66 milioni, secondo il Guinness World Records, anche se alcune stime fissano il numero molto più alto.

Il debutto del moonwalk e del suo caratteristico guanto

Il 16 maggio 1983, Michael Jackson stupì il mondo con il moonwalk, il passo di scivolamento all’indietro che adattò dalla street dance. Debuttò la mossa mentre eseguiva la canzone “Billie Jean” per concludere la trasmissione della NBC di Motown 25, un tributo all’anniversario dell’etichetta. Anche se il moonwalk era già stato visto per strada, Jackson perfezionò la mossa e la portò ad un livello più acuto, aggiungendo la sua rotazione e la posizione delle dita dei piedi.

Il moonwalk divenne una firma e un passo di danza che definì una generazione. Nella stessa performance, Jackson debuttò il suo unico guanto bianco ricoperto di strass, una scelta di costume che avrebbe definito il suo look per anni.

Quando i capelli di Michael Jackson presero fuoco

In un incidente scioccante, i capelli di Jackson presero fuoco durante le riprese di uno spot della Pepsi il 27 gennaio 1984. Il cantante fu portato di corsa al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles con ustioni di secondo e terzo grado. L’accaduto fece notizia in tutto il mondo e probabilmente cambiò la sua vita: Per aiutarlo a dormire, gli furono dati antidolorifici e sedativi, che si crede lo abbiano portato all’uso regolare e alla sua tragica overdose.

I video musicali in cui ha ballato

Prima di video come “Beat It” e “Thriller”, i cantanti raramente producevano videoclip completamente coreografati. Ma l’eccezionale abilità di Jackson di accoppiare ritmi freschi con movimenti di precisione aggiungeva una profondità accattivante ai suoi video. In “Beat It”, i suoi calci e gli schiocchi delle dita guidavano rendevano tutto più dinamico, vero. In “Billie Jean”, Jackson scivola per le strade della città con un aggraziato gioco di gambe e rotazioni. Gli zombie gli obbediscono in “Thriller”, danzando dietro di lui con braccia spaventosamente stilizzate. “Smooth Criminal”, però, cattura al meglio la sua combinazione di morbidezza alla Fred Astaire e di un popping tagliente e preciso, con quell’abile inclinazione a 45 gradi in avanti, aiutata da scarpe brevettate con pioli, che bloccavano i ballerini in posizione.

I video musicali in cui non ha ballato

Quando non ballava nei suoi video, Jackson usava la nascente forma d’arte per fare dichiarazioni politiche e culturali. Il video per “Man in the Mirror”, dal suo album “Bad” del 1987, presenta un montaggio a volte stranamente giustapposto di eventi storici mondiali, il leader dei diritti civili Martin Luther King Jr. e bambini in povertà.

Più tardi, il video per la sua canzone del 1991 “Black or White” ha usato la nuova tecnologia per creare il morphing dei volti di una serie di persone per mostrare che tutte le razze e le etnie hanno somiglianze. L’effetto visivo può essere diventato “scontato” in seguito, ma all’epoca era innovativo.

Alla guida dei Jackson 5

Poiché l’adulto Jackson ha dominato gli anni ’80, è facile dimenticare che l’adorabile preadolescente Jackson era una diamante della Motown negli anni ’70. Un bambino prodigio con un carisma allegro e un talento naturale per la danza, guidava la sua band di fratelli Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. Con quattro singoli che raggiunsero la vetta delle classifiche di Billboard, i Jackson 5 furono tra i primi gruppi neri ad attrarre un pubblico razzialmente diverso.

Con successi come “ABC” e “I Want You Back”, Michael Jackson stabilì il suo percorso verso la celebrità globale.

La sua moda unica

Il cappello. I calzini bianchi scintillanti con le scarpe nere. Gli occhiali da sole giganti. Il guanto. Le giacche di rappresentanza. Qualsiasi cosa Jackson indossasse, faceva moda. Ma in qualche modo, le sue scelte erano pratiche: le sue grandi giacche aggiungevano forma alla sua struttura esile, mentre i suoi sottili pantaloni neri aiutavano a mostrare le pose perfette che faceva nella danza.

L’halftime show del Super Bowl XXVII

È salito sul palcoscenico del Super Bowl il 31 gennaio 1993. Fece la storia perché la sua esibizione cambiò completamente la storia della televisione. Il Re del Pop, che nel 1993 era ormai svanito dalla gloria, si guadagnò di nuovo quel titolo con uno spettacolo veloce, ma di un impatto indescrivibile. Fino al 1993, l’intrattenimento durante l’intervallo (il cosiddetto Halftime Show) era banale, per lo più guidato da bande musicali. Con la performance di Jackson, la NFL aveva un nuovo standard: solo grandi artisti.

Alla guida di “We are the World”

Nel 1985, Michael Jackson usò il suo mega-stardom internazionale a fin di bene quando lui e Lionel Richie scrissero la canzone “We are the World” per sostenere gli aiuti per la fame in Africa. Con il produttore Quincy Jones, registrarono la canzone con circa tre dozzine dei più caldi e famosi vocalist dell’epoca, inclusi gli headliner Stevie Wonder, Diana Ross, Billy Joel, Tina Turner e Ray Charles. La registrazione di beneficenza, pubblicata nel 1985 come singolo, raccolse più di 60 milioni di dollari sotto gli auspici di USA for Africa, che continua ad operare oggi. Gli assoli di Jackson sull’album, e la sua giacca nera in oro nel video, si distinguono ancora come il punto culminante del supergruppo definitivo.

Protagonisti di ‘The Wiz

Nel 1978, il musical The Wiz fu fondamentale per la carriera di Michael Jackson. Mostrò la sua versatilità e mantenne vivo il suo status post-Motown come intrattenitore nazionale, interpretando lo Spaventapasseri di fronte a Ross come Dorothy. Ancora più importante, lo presentò a Jones, che produsse The Wiz ed era già un importante produttore discografico, in particolare di Frank Sinatra. Prima di incontrare Jones, la carriera di Jackson stava fallendo nei suoi anni post-Jackson 5, la tarda adolescenza. Ma con Jones, Jackson trovò un partner che lo portò al livello successivo. I loro album iniziarono con Off The Wall, poi Thriller e Bad – e la storia dello spettacolo non fu più la stessa.

Stella Grillo