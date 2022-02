Marmellata #25 di Cremonini e il superamento dell’abbandono

cantautori

Ieri sera al Festival di Sanremo Cesare Cremonini è stato tra i protagonisti sul palco con il suo medley: da Nessuno vuole essere Robin a Poetica, passando per Marmellata #25, Logico, La nuova stella di Broadway. Tra queste canzoni, Marmellata #25 è una delle più dolci e malinconiche del cantante bolognese che ha esordito con il gruppo dei Lunapop e che poi ha proseguito la sua carriera da solista, rivelando una grande capacità di scrittura e di profondità di testi. Marmellata #25 Marmellata #25 è la canzone tratta dall’album Maggese uscito nel 2005. Il testo parla della solitudine dopo l’abbandono, in particolare dopo che la nostra metà ci lascia, lasciandoci da soli con noi stessi, circondati solo da oggetti che non fanno altro che ricordarci la storia d’amore appena finita. La felicità nella solitudine Marmellata #25 è la canzone che Cesare Cremonini scrisse a Bologna alle 4 di mattina di getto in pochi minuti. L’artista era stato recentemente lasciato dalla propria fidanzata Erica, con cui aveva condiviso parte della sua vita in modo profondo. Inevitabilmente la solitudine che affligge il cantante è immensa, aggravata ulteriormente dalla vista e dal contatto volente e nolente con gli oggetti che rimandano alla loro storia d’amore. Vedere le scarpe, la patente rosa tutta stropicciata, il libro letto e sfogliato dalle dita dell’amata, l’ultima sigaretta Winston Blu di lei non può che far male. Ci sono le tue scarpe ancora qua

Ma tu te ne sei già andata

C’è ancora la tua parte di soldi in banca

Ma tu non ci sei più

C’è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata

E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston Blu

L’ho fumata

La casa in cui due amanti hanno vissuto e che hanno arredato, riempito con oggetti e affetti è apparentemente una trappola per i sentimenti, in quanto riporta al tunnel di vecchie emozioni e di affetti che non appartengono più al presente. Un vortice di ricordi, nostalgia e malinconia.

Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata

C’è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu

Ci sono le tue carte, il tuo profumo è ancora in questa casa

E proprio lì, dove ti ho immaginata

C’eri tu!

Come ricostruire la propria vita in assenza della persona che per noi era essenziale? Come spiegare ai vicini che la propria fidanzata non vive più lì? Come superare la sofferenza nel vedere la felicità altrui?

Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più

Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata

Proprio lì dove ti ho incontrata

Non ci sei più

Con il tempo. Bisogna sapere aspettare. Come dice lo stesso Cremonini:

La canzone descrive cronologicamente ciò che succede dal momento in cui ci si accorge della solitudine determinata dall’abbandono, fino a quando tutti si risolve accettandola, esorcizzandola, facendo sì che i ricordi siano i compagni della propria solitudine, loro stessi la cura, la guida alla via d’uscita.

La marmellata è il simbolo della felicità: dopo l’abbandono è possibile trovarla solo se si riflette su se stessi, se si cerca di digerire la solitudine, se si indaga su ciò che è accaduto. Il cantautore scrive che ora si trova da solo nella sua casa, ma, avendo metabolizzato grazie alla solitudine il dolore, ora può dedicarsi a se stesso, ai propri obiettivi:

Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata

Il tempo che davo all’amore lo tengo solo per me

Ogni tristezza viene sanata con l’esplorazione del proprio animo.

Il 25 presente nel titolo è significativo, in quanto Cesare Cremonini aveva 25 anni quando ha scritto la canzone e aveva 25 anni quando è passato dall’età dell’adolescenza alla maturità: i 25 anni comprendono abbandoni, confusione, perdita ma anche felicità.

Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata

Quella che mi nascondevi tu

L’ho trovata

