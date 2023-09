Maria Corleone, una donna controversa tra carriera e onore

Maria Corleone è una giovane stilista cresciuta in una famiglia mafiosa che, per realizzare il suo sogno, si è trasferita da Palermo a Milano. Una volta rientrata nella sua città natale, per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria rimane coinvolta in un attentato mafioso, durante il quale viene ucciso il fratello gemello Giovanni. Maria Corleone è la protagonista dell’omonima fiction che ha esoridto ieri sera su Canale 5, vincendo gli ascolti della prima serata grazie a 2.753.000 telespettatori e al 16,5% di share.

Chi è Maria Corleone

Nonostante il rimando ai film di mafia diretti da Francis Ford Coppola, e del fatto che la pragonista si chiami come la figlia di Michael Corleone ne Il Padrino, Maria Corleone non ha nulla a che vedere con la celebre saga cinematografica, e nemmeno è tratta da una storia vera. Quando la vita la metterà di fronte alla scelta tra l’amore e il sangue dei Corleone, Maria Corleone non esiterà a scegliere le sue origini e a difenderle con le unghie e con i denti.

La storia di Maria Corleone può rappresentare quella di molte donne che cercano, invano, di tagliare con il proprio passato e le proprie origini, venendone inevitabilmente coinvolte. Maria, infatti, poco alla volta entrerà nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone: ma ciò peserà drammaticamente nel rapporto con Luca ed il loro bambino.

La trama

La storia della fiction è incentrata sulla figura della protagonista Maria Corleone, interpretata da Diletta Rossi. Maria è una giovane stilista che ha lasciato la Sicilia per realizzarsi al Nord. Tornata a Palermo, si ritrova coinvolta in un mondo di mafia: suo padre, Don Luciano Corleone, interpretato da Fortunato Cerlino, è infatti un potente imprenditore sospettato di avere legami con la criminalità organizzata.

La storia di Maria Corleone prende una piega ben definita quando suo fratello gemello, Giovanni, perde la vita in un attentato contro il padre. La tragedia spinge la donna a restare nella sua città natale per intraprendere una pericolosa vendetta, mettendo in discussione la sua vita a Milano e la sua relazione con Luca Spada, giovane procuratore che ha il volto di Alessandro Fella.

La serie

Maria Corleone è una serie televisiva italiana omposta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2023. È creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Giuseppe Tantillo e Alessandro Fella.

La serie affronta tematiche profonde e complesse, concentrandosi sui legami familiari e i conflitti morali dei personaggi. Una storia dichiaratamente di finzione, ma al cui interno è possibile notare rimandi a storie di vita reale.

La protagonista

Maria Corleone è interpretata da Rosa Diletta Rossi, attrice romana classe 1988. Grazie alla gavetta sul palco, e ai corsi di perfezionamento frequentati, ha debuttato sul grande schermo nel 2012 in Maìn – La casa della felicità di Simone Spada. Ancora prima, nel 2010, è stata protagonista in tv nella miniserie Mia madre di Ricky Tognazzi. I suoi lavori più celebri? Che Dio ci aiuti (è Chiara nella seconda stagione), Suburra – La serie (è Alice, moglie di Amedeo – Filippo Nigro) e Nero a metà (è Alba, medico legale e figlia del commissario Carlo Guerrieri).

Sul ruolo di Maria Corleone, l’attrice ha affermato: “Era l’occasione che cercavo: avevo bisogno di tirare fuori un po’ di grinta. Calarmi nei panni di una boss è stato strano, ma al tempo stesso anche adrenalinico e molto divertente”.

