“Luca”, il film di animazione Pixar ambientato il Liguria

La Pixar ha distribuito il primo trailer ufficiale di “Luca”, il nuovo film a cartoni animati di Enrico Casarosa ambientato in una bella cittadina sul mare della riviera italiana che uscirà nelle sale il prossimo 18 giugno. Il film è il 24esimo della Pixar.

Il film d’animazione Luca

Il nuovo film Pixar “Luca” racconta le avventure di due ragazzini che formano una improbabile ma solida amicizia essendo in realtà mostri marini camuffati da esseri umani. Casarosa, che alla casa di produzione “Toy Story” e “Cars” lavora da anni contribuendo a successi come “L’Era Glaciale” e “Robots”, nel 2012 e’ stato candidato agli Oscar per lo short “La Luna”. Per Casarosa è un progetto molto personale: “Non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro del film è la storia di una amicizia”, aveva detto il regista genovese lo scorso luglio: “Le amicizie di infanzia determinano spesso chi vogliamo diventare da adulti e questi legami sono al centro della storia di Luca”.

I doppiatori

Jacob Trembley darà la voce a Luca Paguro, il protagonista, mentre Jack Dylan Grazer ha la parte vocale dell’amico Alberto Scorfano. Maya Rudolph e Jim Gaffigan sono i genitori di Luca, mentre Emma Berman sta dietro il personaggio di Giulia, una nuova amica di Luca e di Alberto, Marco Barricelli e’ suo padre.

