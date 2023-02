“Love in the dark”, l’emozionante canzone di Adele

Ci sono canzoni in grado di rubarci l’anima. A distanza di 6 anni il singolo “Love in the dark” di Adele è tornato a farci emozionare. Scopriamo la sua storia e l’analisi del testo.

Love in the dark, molto più di una canzone

Love in the Dark è una canzone in grado di smuovere ognuno e ognuna di noi. Adele, con la sua potente voce ed emotività, è tornata a far parlare di sé grazie a questo singolo di ben sei anni fa. Una canzone che parla di un amore struggente, con note e melodie talmente intenso da rimanere nella testa. Romantica, cruda, veritiera, Adele racconta la difficoltà nel guardare una relazione cresciuta nel tempo e sfumata attraverso quest’ultimo. Ascoltare questo brano è come immergersi in una vasca di dolore e amore:

“Toglietemi gli occhi di dosso così posso andarmene / Mi vergogno troppo a farlo con voi che mi guardate / Non finisce mai, siamo già stati qui in passato / Ma questa volta non posso restare perché non ti amo più / Ti prego, resta dove sei / Non avvicinarti / Non cercare di farmi cambiare idea, sono crudele per essere gentile / Non posso amarti al buio / Sembra che ci siano oceani di distanza / C’è così tanto spazio tra noi / Forse siamo già sconfitti”

Qui il video di una esibizione di Adele.

Adele e la storia di un brano di successo

Pubblicata nel terzo album in studio di Adele, 25, “Love in the Dark” è una ballata al pianoforte sulla fine di una relazione che è così malinconica e struggente da poter essere definita una tragedia. Non è esattamente un singolo radiofonico e quindi – a differenza di “Hello” e di “Send My Love (To Your New Lover)”, scritta da Max Martin – non è mai stata pubblicata come tale.

Ma nell’ultimo mese, “Love in the Dark” è passata dallo status di brano intenso a quello di nuovo preferito dai fan, un’impresa rara per una canzone di sei anni fa.

Secondo Alpha Data, il fornitore di dati analitici che alimenta le classifiche di Rolling Stone, ogni settimana negli ultimi sei anni “Love in the Dark” è stata in genere solo l’ottava canzone più popolare delle 11 tracce della serie 25. Tra tutte le 34 canzoni dei suoi tre album in studio, “Love in the Dark” si è classificata al 17° posto. “Someone Like You”, “Rolling in the Deep” e “Hello” sono solitamente le prime tre, in quest’ordine.

Alla fine dell’estate, “Love in the Dark” ha iniziato a decollare su TikTok e, invece di essere la colonna sonora di un meme o di un ballo, l’attenzione sembrava vertere su quanto fosse sottovalutata questa canzone. Prima di agosto, la canzone registrava tra i 150.000 e i 250.000 streaming audio on-demand negli Stati Uniti ogni settimana; a metà settembre, questo numero era salito a oltre 1,5 milioni. Nella settimana dal 17 al 23 settembre, la canzone era la numero uno tra le più ascoltate al mondo, superando in streaming persino la mostruosa “Hello”. È diventato così il terzo brano più popolare dell’intero catalogo di Adele, dietro solo a “Rolling in the Deep” e “Someone Like You”.

Il testo tradotto della canzone di Adele

Levami gli occhi di dosso così posso andarmene

Mi mette troppo in imbarazzo farlo mentre mi guardi

Questa storia non finisce mai, siamo già arrivati a questo punto prima d’ora

Ma non posso rimanere questa volta perché io non ti amo più



Per favore resta dove sei

Non ti avvicinare

Non cercare di farmi cambiare idea

Sono crudele per essere gentile

Non posso amarti al buio

E’ come se fossimo ad oceani di distanza

C’è così tanto spazio tra noi

Forse siamo già stati sconfitti

Ah sì sì

tutto mi ha cambiato



Mi hai dato qualcosa senza cui non posso vivere

Non devi sottovalutarlo quando sei in dubbio

Ma io non voglio continuare come se tutto andasse bene

Più a lungo lo ignoriamo tanto più lo combatteremo



Per favore non cadere a pezzi

Non posso affrontare il tuo cuore spezzato

Sto cercando di essere coraggiosa

Smettila di chiedermi di restare



Non posso amarti al buio

E’ come se fossimo ad oceani di distanza

C’è così tanto spazio tra noi Forse siamo già stati sconfitti

Ah sì sì

tutto mi ha cambiato



Non siamo gli unici

Non mi pento di nulla

Ogni parola che ho detto

Sai che la intendevo sul serio

Vale come il mondo per me

Il fatto che tu sia nella mia vita

Ma io voglio vivere

E non solo sopravvivere



Ecco perchè non posso amarti al buio

E’ come se fossimo ad oceani di distanza

C’è così tanto spazio tra noi

Forse siamo già stati sconfitti

Perchè sì sì

tutto mi ha cambiato

E io io non penso che tu possa salvarmi