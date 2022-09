“Il vero amore non lascia tracce”, la dolce poesia di Leonard Cohen

canzoni come poesie

Il 21 settembre del 1934 nasceva a Montréal Leonard Cohen, cantautore, compositore, scrittore e poeta canadese. Per l'occasione, condividiamo con voi un suo dolce brano, "True love leaves no traces", in italiano "Il vero amore non lascia tracce".

In ricordo di Leonard Cohen, cantautore, compositore, scrittore e delicato poeta canadese, che nasceva il 21 settembre del 1934 a Montréal, vi proponiamo una delle sue canzoni più romantiche tanto nei versi quanto nelle armonie musicali, “True love leaves no traces”, uscita nel 1977. Il brano racconta di un amore dolce e totalizzante, in cui il male e le ferite non esistono, in cui un abbraccio è capace di condensare tutta la bellezza del mondo.

Il vero amore non lascia tracce di Leonard Cohen

Così come la nebbia non lascia ferite

sulle oscure colline erbose

allo stesso modo il mio corpo non lascia ferite

su di te e non lo farà mai

Attraverso le finestre dell’oscurità

I bambini sono venuti e se ne sono andati

come frecce senza bersaglio

come manette fatte di neve

Il vero amore non lascia traccia

se tu ed io siamo un tutt’uno

si perde nel nostro abbraccio

come stelle contro il sole

Così come una foglia cadente può fermarsi

per un attimo nell’aria

così la tua testa sul mio petto

così le mie mani nei tuoi capelli

E molte notti resistono

senza luna né stelle

così noi resisteremo

quando uno è partito e lontano

Il vero amore non lascia traccia

se tu ed io siamo un tutt’uno

si perde nel nostro abbraccio

come stelle contro il sole.

True love leaves no traces

As the mist leaves no scar

On the dark green hill

So my body leaves no scar

On you and never will

Through windows in the dark

The children come, the children go

Like arrows with no targets

Like shackles made of snow

True love leaves no traces

If you and I are one

It’s lost in our embraces

Like stars against the sun

As a falling leaf may rest

A moment on the air

So your head upon my breast

So my hand upon your hair

And many nights endure

Without a moon or star

So we will endure

When one is gone and far

True love leaves no traces

If you and I are one

It’s lost in our embraces

Like stars against the sun.

Leonard Cohen

Leonard Norman Cohen nasce il 21 settembre 1934, a Montréal, in Quebec. Impara a suonare la chitarra sin da adolescente, quando suona con un gruppo folk chiamato Buckskin Boys.

Dopo la laurea presso la McGill University, Cohen si trasferisce sull’isola greca di Hydra, dove compra una casa per $ 1500 con l’aiuto di un fondo fiduciario modesto stabilito da suo padre, morto quando Leonard aveva solo nove anni. A Hydra, Leonard Cohen pubblica la raccolta di poesie Fiori per Hitler (1964) e i romanzi The Favourite Game (1963) e Beautiful Losers (1966).

Cohen visita New York nel 1966 per indagare la scena folk-rock della città facendo interessanti incontri: la cantante folk Judy Collins, che lo convince a scrivere canzoni e a esibirsi dal vivo, cominciando lei a interpretare due delle sue prime composizioni. Non solo ma anche Andy Warhol, e i Velvet Underground, e, soprattutto, la cantante tedesca Nico. Negli anni Settanta inizia grandi tour e sposa Suzanne Elrod da cui avrà due figli Lorca (amava il poeta spagnolo) e Adam.

Nel 1995, Leonard Cohen interrompe la sua carriera, e decide di entrare in un centro zen di Los Angeles, diventando, senza rinnegare l’ebraismo ma per combattere la depressione, un monaco buddista ordinato chiamato Dharma Jikan (“silenzio”). Finita l’esperienza buddista di Mount Baldy, torna con l’ispirato album The new song pubblicato nel 2001.

Nell’ottobre 2016 esce l’ultimo album del cantautore canadese, You Want It Darker. Leonard Cohen muore il 7 novembre del 2016 a Los Angeles, in seguito ad una brutta caduta avvenuta nella sua abitazione.