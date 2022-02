“L’anatra all’arancia”, il film con Monica Vitti e Ugo Tognazzi

Il film

E’ di oggi la notizia della scomparsa di Monica Vitti. Con l’attrice romana scompare una grande fetta di storia del cinema italiano. Le sue interpretazioni ci hanno lasciato in eredità pietre miliari della storia della cinematografia italiana come “L’anatra all’arancia”, film che vede Monica Vitti recitare insieme al grande Ugo Tognazzi. La pellicola narra le vicende di un matrimonio fallito in cui sia lui che lei hanno un amante.

“L’anatra all’arancia”, la trama

In dieci anni di matrimonio Livio e Lisa, ricchi, affermati e affascinanti, ma soprattutto scontenti del proprio partner, si sono regolarmente traditi lasciandosi pervadere dalle facili avventure, mantenendo però sempre un sottile equilibrio. Ora però la situazione sta per cambiare definitivamente perché Livia si è innamorata di un giovane francese e sembra volerlo seguire in Francia. Livio a questa novità reagisce malissimo, è geloso di quella donna che, a modo suo, ama ancora. Astutamente allora, le propone di passare un ultimo fine settimana insieme nella loro villa al mare, invitando anche Jean-Claude, con cui dichiara di voler diventare amico. Si unirà a loro anche l’amante di Livio, Patty.

Monica Vitti e la commedia degli equivoci

Sicuramente non la migliore interpretazione della grande Monica Vitti: ciononostante “L’anatra all’arancia” resta una commedia degli equivoci ben strutturata e i due protagonisti ne rappresentano perfettamente lo scopo con le battute botta e risposta azzeccatissime e cariche di una forte chimica per quanto riguarda la recitazione di coppia. Anche in questo caso la bellezza dei del cast sta nello scadere raramente nella volgarità e, al contrario, di essere in grado di regalare anche qualche nota drammatica.