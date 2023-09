“L’addio”, una canzone poesia di Franco Battiato sull’andare via

Quando una canzone è a tutti gli effetti una poesia. L’addio di Franco Battiato è l’esempio per eccellenza. Una canzone-poesia che trasmette quella nostalgia tipica del ricordo di una separazione, di un amore che dura per sempre senza poter essere vissuto.

Una poesia ambientata proprio alla fine dell’estate quando le porte tornano a chiudersi e, purtroppo, anche tante relazioni. Le relazioni con la propria casa, con la famiglia, con l’amata, conigli amici.

Dai versi di Franco Battiato emerge senza lasciare alibi il senso della fine e l’amarezza del non poter più vivere insieme

Per orgoglio non dovevi Lasciarmi andare via

In questi due versi c’è tutto il senso della fine di una relazione che lascia l’amarezza nel cuore. Un’amarezza che la lontananza non riuscirà mai a smaltire. Anche se il tempo passa, la nostalgia di quell’amore è e sarà sempre presente.

La relazione ormai finita riappare costantemente destando quella malinconia che Franco Battiato esprime con il non dovevi lasciarmi andar via.

Ma chi è quell’amore che per orgoglio doveva evitare la partenza? A nostro avviso non è importante, possono essere tutti gli affetti, compresa la propria città.

L’addio fu composta da Franco Battiato per Giuni Russo nel 1981 con l’aiuto della scrittrice Ippolita Avalli (pseudonimo di Vera Ciossani) e con il contributo musicale di Mino Di Martino, cantautore d’avanguardia con cui Franco Battiato aveva creato nel 1975 il gruppo sperimentale Telaio Magnetico.

Giuni Russo fu memorabile interprete di questa canzone, faceva parte del suo album Energie.

L’Addio cantata da Franco Battiato rivive nella raccolta Fleurs 2, il ventiseiesimo album musicale di Franco Battiato, pubblicato nel 2008 con etichetta Mercury Records e Anthology – Le nostre anime” pubblicata il 13 novembre 2015 dalla Universal Music, una raccolta composta da cover e canzoni scritte da Battiato stesso.

L’Addio di Franco Battiato (il testo)

Con la fine dell’estate

Come in un romanzo l’eroina

Visse veramente prigioniera

Con te dietro la finestra guardavamo

Le rondini sfrecciare in alto in verticale

Ogni tanto un aquilone

Nell’aria curva dava obliquità a quel tempo

Che lascia andare via, che lascia andare via

Gli idrogeni nel mare dell’oblio

Da una crepa sulla porta ti spiavo nella stanza

Un profumo invase l’anima

E una luce prese posto sulla cima delle palme

Con te dietro la finestra guardavamo

Le rondini sfrecciare in alto in verticale

Lungo strade di campagna

Stavamo bene

Per orgoglio non dovevi

Lasciarmi andare via, lasciarmi andare via

Ogni tanto un aquilone

Nell’aria curva dava obliquità a quel tempo

Che lascia andare via, che lascia andare via

Gli idrogeni nel mare dell’oblio

Quando me ne andai di casa

Finsi un’allegria ridicola

Dei ragazzi uscivano da scuola

Dietro alla stazione sopra una corriera

L’addio

