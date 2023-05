“Tutto l’universo obbedisce all’amore” di Battiato, una canzone dedicata alla bellezza della vita

"Ed è in certi sguardi che/ Si vede l'infinito". Franco Battiato ci lasciava il 18 maggio del 2021. Per ricordarlo condividiamo con voi il testo di "Tutto l'universo obbedisce all'amore", una meravigliosa canzone che celebra la bellezza della vita.

Non è fra le canzoni più famose di Franco Battiato, ma “Tutto l’universo obbedisce all’amore” è un capolavoro. Il testo del cantautore siciliano celebra la forza e la bellezza di un sentimento che spesso releghiamo all’ambito sentimentale, dimenticando la sua valenza universale.

L’amore che muove il mondo

Ascoltando “Tutto l’universo obbedisce all’amore” abbiamo la sensazione che Battiato abbia scritto questi versi in un momento di profonda comunione con il creato. Tutto il testo, a partire dal titolo, ruota attorno al valore dell’amore, che viene raccontato attraverso la metafora delle leggi fisiche: l’universo obbedisce alle leggi dell’amore, tutto ciò che ci circonda è da esso permeato ed alimentato.

Colpisce, come sempre del resto nelle sue creazioni, il fatto che Franco Battiato attribuisca all’amore questo significato profondo ed universale che si discosta dal senso comune che noi gli affibbiamo di solito: non è il legame fra uomini, ma quel senso di solidarietà, delicatezza, affetto e profondità che ci lega gli uni agli altri.

“Tutto l’universo obbedisce all’amore” di Franco Battiato

Rara la vita in due

Fatta di lievi gesti

E affetti di giornata

Consistenti o no Bisogna muoversi

Come ospiti pieni di premure

Con delicata attenzione

Per non disturbare Ed è in certi sguardi che

Si vede l’infinito Stridono le auto

Come bisonti infuriati

Le strade sono praterie

Accanto a grattacieli assolati Come possiamo

Tenere nascosta

La nostra intesa

Ed è in certi sguardi

Che s’intravede l’infinito Tutto l’universo obbedisce all’amore

Come puoi tenere nascosto un amore

Ed è così che ci trattiene nelle sue catene

Tutto l’universo obbedisce all’amore Come possiamo

Tenere nascosta

La nostra intesa

Ed è in certi sguardi

Che si nasconde l’infinito Tutto l’universo obbedisce all’amore

Come puoi tenere nascosto un amore

Ed è così che ci trattiene nelle sue catene

Tutto l’universo obbedisce all’amore.

Franco Battiato

Franco Battiato è stato, e sarà sempre, uno dei più grandi artisti italiani. Tra gli anni Settanta e Ottanta Battiato fu fra gli intellettuali più innovativi del paese, sperimentando generi diversi e producendo moltissimi dischi.

Nato in provincia di Catania il 23 marzo 1945, si formò musicalmente a Milano negli anni Sessanta dove conobbe tra gli altri Giorgio Gaber che lo aiutò a fare uscire le prime canzoni e a fare le prime apparizioni in televisione. I testi delle canzoni di Franco Battiato sono ricercati e complessi, da considerarsi quasi un genere a sé. Nel 2012 entrò nella giunta regionale del presidente Crocetta in qualità di assessore alla Cultura. Nel 2017 dopo il suo ultimo concertò si ritirò dalla vita pubblica. Pubblicò l’ultimo disco nel 2019 “Torneremo ancora”. Battiato ci ha lasciati il 18 maggio del 2021, dopo una logorante malattia.

Fuori dalla norma

Nessuno come Battiato è riuscito a scardinare le regole del gioco in così tanti ambiti, da quello musicale, cinematografico e televisivo, ma anche mistico e spirituale, votando la sua creatività al risveglio della coscienza del pubblico. Ancora oggi si parla del “genio di Battiato”, come colui che ha ridisegnato il concetto di musica pop in Italia.

Mai prima di lui era stato possibile scalare le classifiche raccontando storie secondo una grammatica nuova, ispirata da contenuti fuori dal mainstream e alla ricerca continua di una dimensione sacrale dell’arte. Dall’inizio di carriera all’incontro con la musica elettronica di Karlheinz Stockhausen, dal primo album “Fetus” (1972), fino a “La Voce del Padrone” (1981), l’album più venduto in Italia.

Oltre a successi intramontabili come “L’era del cinghiale bianco”, “La Cura”, “Centro di gravità permanente”, “Cuccurucucù”. Battiato ha vissuto molte vite, diceva di sé di non essere mai nato e quindi mai morto. E forse per questo è riuscito in ogni decade della sua vita a regalarci un personaggio nuovo. La sua musica è anche un viaggio attraverso il nostro Paese: dalla Sicilia del Dopoguerra, ancora carica di valori cristiani, alla Milano degli anni ’60 e del boom economico, fino all’incontro con le filosofie orientali e il Buddismo.