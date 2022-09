“La verità” di Brunori Sas, un invito a vivere con pienezza

Canzoni come poesie

In occasione del compleanno del cantautore italiano Brunori Sas, vi proponiamo il testo de "La verità", un invito a non lasciarci trascinare dalle correnti, a vivere con autenticità e pienezza il tempo che abbiamo a disposizione.

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo. Oltre a comporre, è anche polistrumentista e produttore discografico. Con i suoi testi, Brunori Sas descrive le piccole cose, i dolori del quotidiano, le nostre fantasie, i sogni che teniamo chiusi in un cassetto per paura di non riuscire a realizzarli.

Con le sue canzoni, l’autore calabrese racconta, insomma, il vissuto di ciascun essere umano, costellato di scelte più o meno semplici da fare, di idee da inseguire, di certezze da abbandonare… In occasione del suo compleanno, vogliamo condividere con voi il testo di una delle canzoni più significative di Brunori Sas, “La verità”.

Per chi non si butta mai

Contenuta nell’album “A casa tutto bene“, uscito nel 2017 per Warner Chappell Music, “La verità” è una canzone da ascoltare soprattutto quando ci sentiamo sopraffatti dagli eventi, insicuri sul da farsi, persi nei meandri delle nostre decisioni prese a metà per colpa della paura. Il testo di Brunori Sas, infatti, è un vero e proprio invito a guardare alla nostra vita con sincerità, e a scavare dentro di noi per capire se davvero siamo felici, realizzati.

Troppe volte ci immergiamo nel grigiore del limbo per paura di rischiare. Ci avvinghiamo con fare morboso alle abitudini consolidate, portiamo il peso di idee a cui non crediamo più, andiamo avanti per inerzia, con il risultato di non andare mai avanti realmente. “La verità” è per tutti noi, che non ci buttiamo mai nel mare delle possibilità che ci circonda, e restiamo “tutto il giorno a disegnare/ quella barchetta ferma in mezzo al mare”.

La verità di Brunori Sas

Te ne sei accorto, sì

Che parti per scalare le montagne

E poi ti fermi al primo ristorante

E non ci pensi più

Te ne sei accorto, sì

Che tutto questo rischio calcolato

Toglie il sapore pure al cioccolato

E non ti basta più

Ma l’hai capito che non serve a niente

Mostrarti sorridente

Agli occhi della gente

E che il dolore serve

Proprio come serve la felicità

Te ne sei accorto, sì

Che passi tutto il giorno a disegnare

Quella barchetta ferma in mezzo al mare

E non ti butti mai



Te ne sei accorto o no

Che non c’hai più le palle per rischiare

Di diventare quello che ti pare

E non ci credi più

Ma l’hai capito che non ti serve a niente

Sembrare intelligente

Agli occhi della gente

E che morire serve

Anche a rinascere

La verità

È che ti fa paura

L’idea di scomparire

L’idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire



La verità

È che non vuoi cambiare

Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose

A cui non credi neanche più

La verità

È che ti fa paura

L’idea di scomparire

L’idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà morire



La verità

È che non vuoi cambiare

Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose

A cui non credi neanche più.

Brunori Sas

Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è nato a Cosenza il 18 settembre del 1977. Cantautore, polistrumentista e produttore discografico, si è laureato in Economia e commercio all’Università degli Studi di Siena. Ha esordito con il primo disco nel 2003, con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta.

Tuttavia, risale al 2009 il primo disco uscito con il nome di Brunori Sas, “Vol.1”, un album composto da brani semplici, diretti, che parlano al cuore degli ascoltatori. Lo pseudonimo “Brunori Sas” adottato dal cantautore è un omaggio all’omonima impresa edile dei genitori, che hanno contribuito finanziariamente alla pubblicazione dei primi lavori dell’artista.