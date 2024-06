“La teoria del tutto”, il film tratto dalla biografia di Jane Wilde Hawking

Prodotto dalla Working Title Films e diretto dal regista James Marsh, “La teoria del tutto” è un film del 2014 tratto dalla biografia “Travelling to infinity. My life with Stephen” (2007) di Jane Wilde Hawking, ex moglie del celebre fisico, astrofisico e cosmologo Stephen Hawking.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2014 e distribuito in Italia dalla Universal Pictures nel 2015, l'emozionante e pluripremiato lungometraggio

La teoria del tutto

La trama

“La teoria del tutto” racconta la travagliata, ma al contempo straordinaria vita di Stephen Hawking (Eddie Redmayne) a partire dall’inizio degli anni Sessanta, periodo in cui lo studioso era impegnato nella ricerca di un’equazione che potesse spiegare la nascita dell’universo. Proprio all’Università di Cambridge, Stephen Hawking inconterà Jane Wilde (Felicity Jones), una studentessa di lettere destinata a diventare la donna della sua vita.

Nel libro come nel film, Stephen e Jane andranno ben oltre i loro limiti, riuscendo a sostenersi e restare uniti nonostante le avversità. Il primo studiando il tempo, un elemento a lui avverso a causa dell’atrofia muscolare progressiva che lo colpirà all’età di ventuno anni, costringendolo a restare su una sedia a rotelle e comunicare attraverso una voce sintetizzata. La seconda credendo nelle idee del suo uomo e aiutando quest’ultimo a renderle concrete sebbene il sentimento che lega i due sarà destinato a cambiare nel corso degli anni.

Il successo cinematografico

“La teoria del tutto” è il primo prodotto per il grande schermo dedicato alla storia di Stephen Hawking: nel 2004, infatti, venne realizzato il film “Hawking” diretto da Philip Martin per la BBC, ma venne destinato esclusivamente alla televisione.

Una curiosità sul lungometraggio cinematografico, invece, è legata alla sceneggiatura a cui Anthony McCarten lavorò per ben dieci anni. Un impegno sicuramente apprezzato da Hawking stesso che, colpito dal film, decise di concedere i diritti che proteggono la sua voce sintetizzata per realizzare le scene finali del prodotto.

“La teoria del tutto”, infine, venne accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico, incassando 123.726.688 dollari in tutto il mondo. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, ricordiamo il Premio Oscar come miglior attore protagonista a Eddie Redmayne e il David di Donatello come miglior film europeo nel 2015.

Una celebre citazione tratta dal film

L’amore e la caparbietà sono il file rouge sia della biografia di Jane Wilde Hawking sia del lungometraggio, insiti anche in un celebre discorso di Stephen Hawking ripreso in “La teoria del tutto”:

“Non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi, per quanto brutta possa sembrarci la vita, c’è sempre qualcosa che uno può fare con successo. Perché finché c’è vità… c’è speranza!”

Parole semplici, ma toccanti che riassumono il pensiero dello studioso, dimostrando il suo amore per la conoscenza e soprattutto il suo attaccamento alla vita, e che rappresentano certamente un’occasione di riflessione per ciascuno di noi.

