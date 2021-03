I 5 libri da leggere di Stephen Hawking

Il genio di Stephen Hawking non si è fermato solamente al mondo scientifico, ma si è avvicinato anche al mondo letterario. Riusciva a parlare e a scrivere, grazie a un computer che era posizionato sulla sedia a rotelle. Diversi sono i testi scritti tra cui trattati scientifici, saggi e romanzi per ragazzi. Ecco i suoi cinque libri più belli.

Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia dell’universo è un importante trattato di divulgazione scientifica pubblicato nel 1988. Lo scopo del libro è rendere comprensibile in maniera più semplice la moderna teoria cosmologica, fornendo anche le principali nozioni di fisica. Il libro è diventato presto un best seller, vendendo oltre 9 milioni di copie.

Il grande disegno: Che cosa sappiamo oggi dell’universo : Che cosa sappiamo oggi dell’universo

Quando e come ha avuto inizio l’universo? Perché c’è qualcosa invece di nulla? Perché le leggi di natura sono calibrate con tanta precisione da permettere l’esistenza di esseri come noi? Perché siamo qui? E soprattutto, il “Grande disegno” del nostro universo è opera di un benevolente creatore o la scienza può offrire un’altra spiegazione? Formulare una completa teoria dell’universo – scriveva Steven Hawking nel suo Dal big bang ai buchi neri – sarebbe il più grande trionfo della ragione umana, perché a quel punto conosceremmo la mente di Dio.

Stephen Hawking scrisse anche numerosi romanzi insieme alla figlia Lucy. La grande avventura dell’universo è una raccolta di tre volumi (La chiave segreta per l’universo-Caccia al tesoro nell’universo-Missione alle origini dell’universo) che raccontano tre viaggi incredibili nell’Universo, intrecciando la fantasia della narrazione con il rigore scientifico delle più recenti scoperte sui misteri dello spazio

Una lettura consigliata per i ragazzi tra 1 9 e gli 11 anni. George e Annie vengono selezionati per partecipare a un campo di addestramento per giovani astronauti per il lancio nella prima missione umana su Marte nel 2025. Ce la faranno i due ragazzi a completare l’addestramento e a realizzare il loro sogno di diventare i primi esploratori dell’universo?

Stephen Hawking, dopo l’enorme successo ottenuto con le sue opere divulgative, sceglie di parlare per la prima volta della propria vita, dall’infanzia nella Londra del dopoguerra alla goliardica adolescenza al college, dal manifestarsi della malattia neurodegenerativa che l’ha colpito all’età di ventun anni e l’ha ridotto all’immobilità quasi assoluta al successo professionale e alla fama internazionale

© Riproduzione Riservata