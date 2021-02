In arrivo Anne Boleyn, la nuova serie tv sulla vita di Anna Bolena

Manca poco ormai per vedere la nuova serie tv Anne Boleyn, basata sulla vita di Anna Bolena, dai caratteri psicologico-drammatica. Jodie-Turner Smith veste i panni della regina e sarà su Channel 5 nei prossimi mesi. Sarà divisa in tre parti e prodotta da Sony Pictures e Fable Pictures.

Una femminista del ‘500

Finalmente la serie tv che ci racconterà la vita di Anna Bolena, colei che venne uccisa per non aver dato alla luce un figlio maschio, erede al trono. La serie parlerà proprio degli ultimi mesi di vita della regina che consegnò al suo popolo la regina Elisabetta I. Verranno sottolineate le caratteristiche più controverse, inaspettate, forti della regina. Una femminista anti-litteram che ha saputo far mettere a tacere un’intera generazioni di famiglie patriarcali. La sua storia è stata segno di coraggio e determinazione, anche se, come tutti sappiamo, fu decapitato nel 1536.

L’attrice che interpreterà il ruolo di Anna Bolena

Jodie-Turner Smith sarà l’attrice che interpreterà la regina Inglese. La scelta di un’attrice nera ha destato i primi dissensi. Storicamente, Anna Bolena, era una regina bianca e questo ha già fatto apparire i primi tweet di polemiche. Nonosante questo, Jodie-Turner Smith è una grande attrice di talento, che saprà dare il massimo dello spessore ad una protagonista così forte. Ne è testimonianza la foto uscita sull’account di Variety, che ritrae un primo piano particolarmente intenso dell’attrice nei passi di Anna bolena.

Noi non vediamo l’ora di appassionarci a questa storia e a questa Regina.

Stella Grillo

